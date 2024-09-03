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小草病發「四叉貓黃瓊慧詛咒狂笑」　詹江村：玩出人命了

▲▼四叉貓黃瓊慧。（圖／翻攝黃瓊慧臉書）

▲黃瓊慧（左）、四叉貓（右）。（圖／翻攝黃瓊慧臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案時，與網紅「四叉貓」（劉宇）發生肢體衝突的「小草、33歲黃姓男子2日晚間墜身亡。對此，資深媒體人黃光芹、國民黨桃園市議員詹江村都發文抨擊，感嘆側翼的肉搜、網路霸凌太超過。

據悉，四叉貓以擅長肉搜聞名，日前在北檢外與黃男發生肢體衝突，攝影器材遭黃搶奪，最後報警提告。

黃光芹3日在臉書發文表示，黃男在北檢外發病時，四叉貓還發文留下詛咒說，「以前用手指月亮，隔天會被割耳朵，現在對四叉貓比中指，隔天會口吐白沫昏倒」，而民進黨桃園市議員黃瓊慧則留言「我狂笑不已」。此外，民眾黨公開黃男的死訊後，又有許多激進的綠營支持者留言嘲諷霸凌，對死者及死者家屬進行二次傷害。

▼四叉貓、黃瓊慧得知黃男病發後，發文及留言嘲諷。（圖／翻攝黃光芹臉書）

▲▼小草病發「四叉貓黃瓊慧詛咒狂笑」　詹江村：玩出人命了。（圖／翻攝黃光芹臉書）

黃光芹表示，每個人抗壓力不同，所以千萬不要啟動霸凌的按鈕，因為有人會承受不起。沒有人有資格霸凌别人，不管是為了政治還是為了什麼，「那是一種暴力，集眾人的力量，直接且粗暴地傷害另一條生命」。她也PO出四叉貓自稱受害者的PO文截圖表示，「最後，再逃得無影無踪，並且推卸責任，用『不是我幹的』、『是有人反串』、『他自己怎樣』這樣的謊言掩蓋」。

國民黨桃園市議員詹江村也發文表示，「拒絕網路霸凌，抵制民進黨側翼打手四叉貓。善於肉搜不同意見網民，利用網路暴力，霸凌網民的四叉貓，這次玩出人命了」。

▼黃男死訊曝光後，仍遭到政治裡面相對的網友留言霸凌。（圖／翻攝黃光芹臉書）

▲▼小草病發「四叉貓黃瓊慧詛咒狂笑」　詹江村：玩出人命了。（圖／翻攝黃光芹臉書）

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