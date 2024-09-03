控京華城布局8年「包圍柯市府」！高嘉瑜揭9官員名單：全是關係人

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者陳家祥攝）

記者閔文昱／綜合報導

北檢偵辦京華城弊案，前台北市長柯文哲，2日凌晨裁定無保請回，前副市長彭振聲羈押禁見。對此，民進黨前立委高嘉瑜揭露，早在2016年開始，就有多位與京華城的關係匪淺的政商界人士在容積率變更過程中布局，一步步包圍北市府，最後柯文哲身邊滿滿是京華城的關係人，就連柯都自投羅網接受慰勞，讓她直呼「細思極恐」。

高嘉瑜今（3日）下午在臉書發文表示，從2016年開始，京華城的容積率從392%一路過關斬將，提升至超越台北101大樓的840%，在這過程中，涉及的人事關係錯綜複雜，其中前監委劉德勳在調查京華城案後，事後去擔任沈春池基金會董事一職，該基金會便是由威京集團主席沈慶京創立。

另外，支持京華城容積率提高到560%的前台北市長黃大洲及都發局前副總工程司吳順民，也分別當上京華城董事，以及威京集團子公司的有薪顧問。

▲捲入京華城弊案的前台北市長柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

高嘉瑜進一步指出，前副市長彭振聲在本案中扮演關鍵角色，他在都委會會議主席及京華城案專案管理人的身份下，多次在會議中預設立場，或違反議事規則，或無視委員的反對意見，或指定支持補償京華城的委員及較無經驗的委員擔任專案小組的召集人。

高嘉瑜也提到，核發京華城840%容積率的都發局長黃一平，曾是威京集團主席沈慶京的特助。而京華城案北市都委會執秘邵琇珮，曾任北市府都市發展局總工程司，參與審議京華城案容積率審議，被指對獎勵方案「出力甚多」。

另一位涉案的市議員應曉薇，高嘉瑜指出，她在6年間為京華城案開30次協調會，涉嫌透過中華華夏希望關懷協會等，收受威京集團主席沈慶京4500萬元賄賂，協助關說、施壓市政府放寬容積率。檢廉調查也發現，應曉薇雖稱吳順民是「無給職」顧問，但根據稅務資料顯示，吳順民的助理薪資是由威京集團旗下子公司支付。

高嘉瑜最後指出，與柯文哲有關的人物包括前兵役局長朱亞虎，他曾在威京集團旗下的鼎越開發擔任董事長。還有「台灣新故鄉智庫協會」的監事葛樹人，他同時也是中華工程的獨立董事，並曾擔任柯文哲競選總統時的國政顧問。

高嘉瑜總結，柯文哲身邊，滿滿京華城的關係人，「球證、旁證、裁判都京華城自己人，最後連柯文哲都自投羅網，表示曾到沈慶京的陶朱隱園唱歌飲宴接受慰勞」，這一切也讓她直言「真是令人細思極恐。」