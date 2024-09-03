　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控京華城布局8年「包圍柯市府」！高嘉瑜揭9官員名單：全是關係人

▲▼民進黨立委高嘉瑜受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者陳家祥攝）

記者閔文昱／綜合報導

北檢偵辦京華城弊案，前台北市長柯文哲，2日凌晨裁定無保請回，前副市長彭振聲羈押禁見。對此，民進黨前立委高嘉瑜揭露，早在2016年開始，就有多位與京華城的關係匪淺的政商界人士在容積率變更過程中布局，一步步包圍北市府，最後柯文哲身邊滿滿是京華城的關係人，就連柯都自投羅網接受慰勞，讓她直呼「細思極恐」。

高嘉瑜今（3日）下午在臉書發文表示，從2016年開始，京華城的容積率從392%一路過關斬將，提升至超越台北101大樓的840%，在這過程中，涉及的人事關係錯綜複雜，其中前監委劉德勳在調查京華城案後，事後去擔任沈春池基金會董事一職，該基金會便是由威京集團主席沈慶京創立。

另外，支持京華城容積率提高到560%的前台北市長黃大洲及都發局前副總工程司吳順民，也分別當上京華城董事，以及威京集團子公司的有薪顧問。

▲▼捲入京華城弊案的前台北市長柯文哲、副市長彭振聲在經過多日的偵訊後，柯文哲無保請回，彭振聲則遭到收押。（圖／記者湯興漢攝）

▲捲入京華城弊案的前台北市長柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

高嘉瑜進一步指出，前副市長彭振聲在本案中扮演關鍵角色，他在都委會會議主席及京華城案專案管理人的身份下，多次在會議中預設立場，或違反議事規則，或無視委員的反對意見，或指定支持補償京華城的委員及較無經驗的委員擔任專案小組的召集人。

高嘉瑜也提到，核發京華城840%容積率的都發局長黃一平，曾是威京集團主席沈慶京的特助。而京華城案北市都委會執秘邵琇珮，曾任北市府都市發展局總工程司，參與審議京華城案容積率審議，被指對獎勵方案「出力甚多」。

另一位涉案的市議員應曉薇，高嘉瑜指出，她在6年間為京華城案開30次協調會，涉嫌透過中華華夏希望關懷協會等，收受威京集團主席沈慶京4500萬元賄賂，協助關說、施壓市政府放寬容積率。檢廉調查也發現，應曉薇雖稱吳順民是「無給職」顧問，但根據稅務資料顯示，吳順民的助理薪資是由威京集團旗下子公司支付。

高嘉瑜最後指出，與柯文哲有關的人物包括前兵役局長朱亞虎，他曾在威京集團旗下的鼎越開發擔任董事長。還有「台灣新故鄉智庫協會」的監事葛樹人，他同時也是中華工程的獨立董事，並曾擔任柯文哲競選總統時的國政顧問。

高嘉瑜總結，柯文哲身邊，滿滿京華城的關係人，「球證、旁證、裁判都京華城自己人，最後連柯文哲都自投羅網，表示曾到沈慶京的陶朱隱園唱歌飲宴接受慰勞」，這一切也讓她直言「真是令人細思極恐。」

ET快訊
快訊／田曉雯奪帕運桌球銅牌！
體育大亨老爸身價破2400億台幣　世界第6美網女將「有點困擾
摩羯海上漫步「最快周五新颱風生成」　氣象署曝降雨熱區
快訊／俄羅斯飛彈炸烏克蘭　41死180傷
快訊／忠孝橋往台北搶修完成　侯友宜：明清晨6時通車
國道「偽變車牌」飆3倍！　冒出上千輛
控京華城布局8年「包圍柯市府」！高嘉瑜揭9官員名單：全是關係

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

四叉貓害死小草？史書華批「該被譴責的是民眾黨，不是受害者」

分析／國民黨挺柯策略兩頭空　中間選民批雙標、小草回流民進黨

被高嘉瑜指關係人　黃一平澄清：京華城容積調整過程「是我回市府前」

快訊／新北忠孝橋第一階段搶修完成！　侯友宜宣布：4日清晨6時通車

賴清德問中國為何不拿回俄羅斯佔領土地　梅克爾昔也送習近平地圖

小草病發「四叉貓黃瓊慧詛咒狂笑」　詹江村：玩出人命了

產業顧問稱「僅提高最低工資無法解決低薪」　行政院：需定義低薪族群

控京華城布局8年「包圍柯市府」！高嘉瑜揭9官員名單：全是關係人

不只江蕙！國慶晚會卡司曝光　約2萬席座位「初規劃線上、實體索票」

桃園93軍人節忠靈祠秋祭　張善政：勿忘國軍先烈奉獻

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

風田再槓林襄：男友是棒球選手？　反被張立東提「舒子晨」XD

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

四叉貓害死小草？史書華批「該被譴責的是民眾黨，不是受害者」

分析／國民黨挺柯策略兩頭空　中間選民批雙標、小草回流民進黨

被高嘉瑜指關係人　黃一平澄清：京華城容積調整過程「是我回市府前」

快訊／新北忠孝橋第一階段搶修完成！　侯友宜宣布：4日清晨6時通車

賴清德問中國為何不拿回俄羅斯佔領土地　梅克爾昔也送習近平地圖

小草病發「四叉貓黃瓊慧詛咒狂笑」　詹江村：玩出人命了

產業顧問稱「僅提高最低工資無法解決低薪」　行政院：需定義低薪族群

控京華城布局8年「包圍柯市府」！高嘉瑜揭9官員名單：全是關係人

不只江蕙！國慶晚會卡司曝光　約2萬席座位「初規劃線上、實體索票」

桃園93軍人節忠靈祠秋祭　張善政：勿忘國軍先烈奉獻

四叉貓害死小草？史書華批「該被譴責的是民眾黨，不是受害者」

快訊／田曉雯苦戰5局巴黎帕運4強戰敗北　仍奪桌球女單銅牌

柯震東現身信義街頭...自認沒豔遇！　被問「結婚話題」鬆口回應了

分析／國民黨挺柯策略兩頭空　中間選民批雙標、小草回流民進黨

強化防疫能量！新北鶯歌區公所獲永猷贈37.5萬片口罩

蒂妲史雲頓告別台北就直奔威尼斯影展　合作茱莉安摩爾新片大受好評

被高嘉瑜指關係人　黃一平澄清：京華城容積調整過程「是我回市府前」

華航以每股53.49元完成釋出台灣虎航　旅天下取得1000張

告五人北京開唱「場地也升級」　工作滿到2026年超猛！

講電話太大聲「緊急按鈕當服務鈴」呼叫列車長　台鐵：最高罰百萬

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

賴清德問中國為何不拿回俄羅斯佔領土地　掀國際熱議「打到痛點」

黃國昌上位民眾黨老二　「柯文哲請假」態度大轉變

即／偷刪圖文　民眾黨：謝謝北檢發言人民進黨

民進黨大翻車！　立委：民進黨代北檢發言「完全符合社會觀感」

永和男墜樓亡傳是柯文哲支持者　民眾黨：該黨員曾遭公審、言語霸凌

鍾小平現身北檢提供情資　可能讓柯文哲「一槍斃命」

民眾黨無人不是保皇派　掀挺柯戰清白最後底牌

柯文哲2日晚上神秘行程去哪？　吳怡萱哽咽：他去看手術後的爸爸

退役少將「中國促統大會」聽國歌　近十萬月退俸恐蒸發

柯文哲替邵琇珮講「公道話」

憂「綠說有罪就有罪」　柯文哲估檢昨未抗告理由：動用國家力量研究我

幕後／民進黨「柯文哲案圖卡失誤」決策曝　忽略政治效應反撲

高雄國賓容積率1142％　陳其邁回應了

柯文哲無保請回　美女發言人宣布：今天起吃素一年

更多熱門

相關新聞

比照鄭文燦1hr送抵！柯文哲抗告裁定引關注

比照鄭文燦1hr送抵！柯文哲抗告裁定引關注

京華城容積率圖利案，時任台北市長的民眾黨主席柯文哲遭聲押，但2日凌晨台北地院認為貪汙事證不足，裁定無保請回，檢方經過一天一夜的準備，在今(3日)下午5點將抗告書送抵北院，且將與彭振聲的抗告書一同送往高院，今晚是否能夠有結論？備受外界關注。

陳智菡嗆沒算出容積率840％　苗博雅反擊：肚子餓我餵才要吃飯？

陳智菡嗆沒算出容積率840％　苗博雅反擊：肚子餓我餵才要吃飯？

即／柯文哲羈押對戰進入第2局　與彭振聲抗告送高院

即／柯文哲羈押對戰進入第2局　與彭振聲抗告送高院

北檢補強證據抗告！據傳先就訊沈慶京、應曉薇

北檢補強證據抗告！據傳先就訊沈慶京、應曉薇

開批哀悼聲明毫無人性！政治粉專怒：帶風向

開批哀悼聲明毫無人性！政治粉專怒：帶風向

關鍵字：

柯文哲京華城案高嘉瑜北檢內幕

讀者迴響

熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女老婆身分曝光

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣哭　新娘親友出面打臉

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

寶雅即期品「1元出清」超狂！一堆人沒遇過　員工解答

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

快訊／永和男墜樓亡！曾赴北檢搶四叉貓器材挨告

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面