快訊／柯文哲羈押對戰進入第2局　北檢將與彭振聲抗告同步送高院

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北市府前副市長彭振聲因在京華城容積率案中，被指涉犯違背職務收賄、圖利等罪嫌，昨（2日）被台北地院裁定羈押禁見，彭的律師今（3日）下午4點多向北院提起抗告，主張沒有羈押原因與羈押必要，律師團更希望「彭副市長好好休息，保持身體健康為第一要務」。

▲台北市府前副市長彭振聲辯護律師何勖愷，3日向北院針對彭振聲羈押禁見裁定提起抗告。（圖／記者黃哲民攝）

北院表示，因北檢幾乎同一時間，今下午5點也對柯文哲無保請回的裁定提起抗告，北院將連同彭振聲的抗告狀，盡快送到北院隔壁的高院審理。

▲台北市府前副市長彭振聲（紅衣者）在京華城容積率案被指涉收賄、圖利，2日凌晨被台北地院裁定羈押禁見。（資料照／記者李毓康攝）

台北地檢署指揮廉政署從上月（8月）28日起，針對京華城容積率案發動連串搜索約談，目前已聲押禁見台北市議員應曉薇與其助理吳順民、威京總部集團主席沈慶京，以及彭振聲共4嫌獲准，彭的律師何勖愷今下午4點多，代表律師團率先對羈押禁見裁定提起抗告。

何勖愷遞狀後受訪表示，目前優先關心彭振聲的身體狀況，其實彭在羈押之前，就因身體不適而戒護就醫，律師團會陪彭度過這個艱辛的程序，希望「彭副市長好好休息，保持身體健康為第一要務」。

至於提起抗告的理由，何勖愷說，何說，大致上就是沒有羈押原因跟必要性，這方面因案件仍在偵辦，因偵查不公開、沒辦法透露太多，律師團收到羈押裁定就立刻準備抗告，在最短時間內提出最充分的理由向法院說明。

媒體詢問彭振聲是否曾主張自己不熟悉都市計畫，何勖愷表示，從相關經歷來看，彭本身是工程相關的專業，應該與都市計畫有相當差距。

媒體另詢問彭振聲是否會跟柯文哲一樣推責任，聲稱完全不知情，還是主張是由時任台北市都委會執行祕書邵琇珮主導。何勖愷說，其實彭沒有推諉卸責，彭原本的專業和熟悉的事項，也就限於他原本所知的事項。