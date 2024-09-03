比照鄭文燦「最速件」1hr送抵？柯文哲抗告何時揭曉　高院回應了

▲北檢、彭振聲律師的抗告書皆已送抵北院。（圖／記者湯興漢、李毓康攝）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

京華城容積率圖利案，時任台北市長的民眾黨主席柯文哲遭聲押，但2日凌晨台北地院認為貪汙事證不足，裁定無保請回，檢方經過一天一夜的準備，在今(3日)下午5點將抗告書送抵北院，且將與彭振聲的抗告書一同送往高院，今晚是否能夠有結論？高院最新回應，尚未收到北院送來抗告狀，若收到會由值班法官先閱卷，再跟合議庭一起評議決定，但閱卷很花時間，通常狀況下今晚不會裁定。

事實上，前桃園市長鄭文燦7月9日因涉犯貪汙治罪條例獲2度交保，桃檢當庭提出抗告，並在當晚7點32分將抗告書送抵桃園地院，桃院當時承諾會以「最速件」處理，並在半小時後的晚間8點出動公務專車火速送件，於8點40分送達高院。

由於高院就在北院隔壁，因此北院是否今晚就將柯文哲和彭振聲抗告書送扺高院？而高院在收到抗告書後，將於何時決定抗告的准駁？每一個動作都讓外界高度關切。

對此高院表示，尚未收到北院送來抗告狀，若收到會由值班法官先閱卷，再跟合議庭一起評議決定，由於閱卷很花時間，所以通常狀況下，今晚不會裁定，但是如果值班法官願意加快速度，就可能在今天深夜到明天凌晨之間做出裁定。