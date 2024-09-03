陳智菡嗆沒算出容積率840％　苗博雅反擊：肚子餓我餵才要吃飯？

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭調查，裁定無保請回，柯自稱「容積率840%自己不知道」，卻遭外界翻出苗博雅2021年質詢就曾提醒違法，而民眾黨團主任陳智菡回應「苗當時沒算出840％」。對此，台北市議員苗博雅今（3日）表示，質詢時明確提出「20%自創容積獎勵沒有法律依據」，精準命中檢察官和法院認定，陳智菡現在卻怪她沒有告訴出題範圍？「你肚子餓是不是要我餵你才知道要吃飯」。

陳智菡3日於節目《中午來開匯》提到，目前為止去查看所有關於京華城的會議紀錄，除非還沒看完，不然苗博雅說的都是放寬容積，就可以到1.5倍等，但當時沒有算出840％這個數字。

苗博雅表示，柯文哲的戰狼一號陳智菡，今天嗆她2021年的質詢「沒算出840%」？柯文哲身邊剩下這些沒料的高薪小偷，整天不會解決問題，只會咬提出問題的人，難怪柯文哲會被輔佐到一本爛帳，什麼都不知道。

苗博雅表示，如果識字的話，請看清楚法院裁定的新聞稿「就系爭20%之容積獎勵，其客觀上確有違法之情形」、「本案關鍵在於被告是否明知都委會將以形成違法決議之方式圖利京華城，或被告是否明知系爭20%之容積獎勵係屬違法」，所以法院認定20%容積獎勵客觀上違法。

苗博雅指出，自己在2021年11月11日的質詢，明確提出「20%自創容積獎勵沒有法律依據」。她精準命中現在檢察官和法院認定違法的20%，猜題準確率百分之百，如果以補習班的角度，是完全命中考題。

苗博雅批評，戰狼陳智菡現在怪她沒有告訴出題大範圍？「你肚子餓是不是要我餵你才知道要吃飯」，她只是一個議員，早就提出警告，而且精準命中問題點，卻被他們責怪、攻擊。

▼3年前質詢片段。（圖／翻攝自YouTube／苗博雅）

苗博雅說，柯文哲是市長，為違法決議蓋了章，卻什麼都不知道，原來台北市長這麼好當喔？還看到有人說，支持柯文哲是因為清廉，不是期待有能力。

苗博雅再說，那她不只比柯文哲清廉，而且還知道京華城20%容積有問題，來當市長也不會比柯文哲差，怎不支持她？還要怪她？

最後，苗博雅強調，柯文哲要這些發言人打倒苗博雅就升官發財，但她一點都不怕。戰狼洗腦小草，把講真話的人當敵人，身邊剩下只會逢迎拍馬，這才是柯文哲從不可一世，淪為不信任度69%的根本原因。

▼台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）