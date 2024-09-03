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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲無保請回　北檢補強證據抗告！據傳先就訊沈慶京、應曉薇

▲▼京華城案，威京集團主席沈慶京。（圖／記者劉昌松攝）

▲威京總部集團主席沈慶京（中）於京華城容積率案涉行賄，被台北地院裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦京華城容積率圖利案，聲押禁見時任台北市長的民眾黨主席柯文哲，但昨（2日）凌晨3點被台北地院裁定無保請回，檢方趕工補強證據製作抗告狀，3日傍晚5點向北院提出、轉送高院審理，據悉，檢方今下午另到台北看守所就訊在押的沈慶京，但檢方不證實。

據悉，檢方今下午就訊沈慶京關於京華城容積率案情，沈的辯護律師提前抵達北所，監所內原本就為檢察官就訊在押被告而預留偵訊室，足以應付辦案需求。外傳檢方也會就訊關押北所的台北市府前副市長彭振聲，甚至分兵到北所對面的台北女子看守所就訊在押的應曉薇，檢方一概不證實，北所與北女所也不回應。

▲▼捲入京華城弊案的前台北市長柯文哲、副市長彭振聲在經過多日的偵訊後，柯文哲無保請回，彭振聲則遭到收押。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北地檢署聲押禁見捲入京華城弊案的台北市前市長柯文哲，台北地院裁定柯文哲無保請回，檢方將抗告。（圖／記者湯興漢攝）

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城案，在搜索約談柯文哲與台北市府前副市長彭振聲前，已先聲押禁見台北市議員應曉薇與助理吳順民，以及威京總部集團主席沈慶京3人。

台北地院上月（8月）29日深夜11點多到隔天凌晨4點多，以涉《貪污治罪條例》違背職務收賄、行賄等罪嫌，有勾串滅證與逃亡之虞，陸續裁准應曉薇3人均羈押禁見。

應曉薇於上月27日企圖從桃園機場搭機出境、被境管命令擋下後，仍立刻轉往台中機場企圖闖關而被逮，被視為檢廉發動這波搜索約談行動的導火線，應曉薇3人被送上囚車去關押後僅約2小時，檢廉就搜索約談柯文哲與彭振聲，形成前後長達6天的檢辯攻防戰。

▲▼雙城論壇公共住宅與都市更新分論壇，北市都發局總工程司邵琇珮。（圖／記者林敬旻攝）

▲邵琇珮被台北地檢署指揮廉政署約談，訊後請回。（資料照／記者林敬旻攝）

不過檢方聲押禁見柯文哲遭遇挫敗，聲押庭法官調查認為柯本身沒有都市計畫等相關專業、因而信賴都委會專業意見，目前欠缺證據證明柯明知彭振聲與應曉薇等人主導都委會違法決議，裁定柯無保請回。

檢方昨上午緊急約談被指為潛逃、實則請假出國度假的時任台北市都委會執行祕書邵琇珮，今晨4點訊後請回，檢方同時趕工製作抗告狀，今天傍晚5點對柯文哲無保請回的北院裁定提起抗告。

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