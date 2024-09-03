京華城案被押！彭振聲將抗告　比照柯文哲主張「沒都計專業」

▲台北市府前副市長彭振聲（紅衣者）在京華城案中，被指涉犯收賄、圖利等罪嫌，台北地院裁定羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

民眾黨主席柯文哲被控擔任台北市長時，處理京華城改建提高容積率案涉及收賄、圖利等罪嫌，經台北地檢署搜索約談後聲押禁見，台北地院2日凌晨3點裁定無保請回，法官採信柯無都市計畫專業、信賴都委會專業意見，所以「犯罪嫌疑不重大」。同案被羈押禁見的台北市府前副市長彭振聲，今（3日）傍晚將由律師提起抗告，也要比照柯強調自身不懂都市計畫與容積率相關法令，「彭的專業是土木工程」。

據悉，彭振聲和律師討論後，提出多項抗告理由，預定今傍晚5點到北院遞狀，理由之一是京華城提高容積率案，為北市府都發局呈報都委會討論，時任都委會執行祕書邵琇珮嫻熟都市計畫與容積率相關法令，都委會開會時，彭尊重邵的專業意見，且彭本身為土木工程專業，絕沒主導議事強行通過違法決議。

▲台北市府前副市長彭振聲（淺色上衣）1日等候台北地院召開聲押庭期間，因低血鈉出現嘔吐等不適症狀，戒護送醫穩定狀況後，解返北院等候召開聲押庭。（圖／記者黃哲民攝）

彭振聲被控副市長任內兼任都委會會議主席，且為京華城改建提高容積率案的PM（專案管理人），卻涉在都委會多次會議中，或預設立場、或違反議事規則，或無視委員反對意見，或指定支持補償京華城的委員以及較無經驗委員擔任專案小組召集人，違法決議補償京華城20%容積率獎勵。

彭振聲上月（8月）12日首度被檢方約談，應訊3小時後被請回應訊但限制住居與限制出境、出海，上月26日還出席台北市議會調查小組會議，但4天後再被檢方指揮廉政署搜索約談，隔天被逮捕聲押禁見。

據悉，彭振聲2日凌晨被裁定羈押禁見後，喃喃自語為何柯文哲無保請回，自認聽從柯文哲交辦指示、依法處理，「我沒拿錢，為什麼會被押，柯文哲就沒事」，彭振聲在等候法官召開聲押庭期間，因低血鈉症喘不過氣又嘔吐，一度送醫急救，幸無大礙。

至於檢方聲押禁見彭振聲的書狀指稱「共犯邵琇珮則顯可疑係因畏罪而潛逃中」，實情卻是邵琇珮日前請假赴日旅遊2周、本月1日返台，政風人員顯然未事先掌握回報，檢方搜索約談柯文哲、彭振聲時，也沒一併約談邵女，檢方昨（2日）緊急指揮廉政署約談邵女，漏夜複訊後，今晨4點請回，但限制住居與限制出境、出海。