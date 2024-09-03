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開批哀悼聲明「毫無人性」！政治粉專怒：主辦單位正在帶風向

▲▼ 網紅四叉貓到北檢遭搶走直播器材。（圖／記者謝盛帆攝）

▲黃男與四叉貓發生衝突。（圖／記者謝盛帆攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前民眾黨主席柯文哲陷入京華城案，遭到北檢聲請羈押禁見，許多支持者紛紛前往北檢以行動力挺柯文哲。稍早，聲援活動主辦單位突然發出聲明，指出一名支持者黃男在活動後墜樓身亡，還原活動當天，黃男與一名直播主一度發生衝突，後來癲癇病發，發病情形卻遭PO上網、飽受抨擊。就有政治粉專直批，活動主辦方在帶風向，「人才剛走就馬上把這件事拿來進行政治操作，是毫無人性的行為。」

政治粉專「黑暗流浪者」今（3）日下午4點半左右發文，首先為黃男哀悼，有感表示，無論政治立場是什麼樣，都要把自己顧好，有餘力再關心公共事務，不要太過狂熱，才能保持理智。

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話鋒一轉，他提出3件事，1.黃男本身有癲癇疾病、2.黃男在抗爭現場搶四叉貓的自拍棒、3.抗爭結束兩天後墜樓亡，這些事因果關係是各自獨立的，開批「活動主辦方正在帶風向，說黃男是因為受到網路霸凌才走上絕路」，但黃男身亡，無法勾銷搶奪他人財物的違法行為，而且墜樓原因尚未明確，直罵「人才剛走就馬上把這件事拿來進行政治操作，是毫無人性的行為。」

【831聲援柯文哲活動 主辦單位聲明稿】

關於9月3日媒體報導之新北市永和區男子墜樓身亡事件，經過查證，確認其身分為台灣民眾黨黨主席柯文哲長期支持者黃姓男子，深感不捨。

今年8月31日起在臺灣臺北地方檢察署前的「831程序要正義，司法要公正，聲援柯文哲」活動，黃男積極參與，並拿起麥克風與民眾分享他的看法。

當時，有癲癇病史的黃男突然病發，由於主辦單位現場備有醫護站與合格醫療人員，立刻採取緊急救護，並派員陪同至醫院就醫，待情況穩定後，主辦單位與黃男確認身體無礙後讓其返家休養。

雖然身體無礙，但黃男的發病情形卻在網路上遭到特定政治傾向之粉專的影片留言霸凌，當中不少極盡嘲諷。且活動途中黃男與該粉專直播主一度發生衝突，更讓他飽受抨擊。

目前並未得知今日憾事與霸凌之關聯，請勿過多聯想。但也提醒，身為自由、民主的臺灣人，沒有任何一個人應遭受此等對待，不應使用肢體暴力，網路留言更應謹言。

最後，再次為夥伴的逝世哀悼，請家屬節哀，若有後續法律問題，主辦單位將會提供協助。
831 程序要正義，司法要公正，聲援柯文哲
活動發起人 李逸明
2024.9.3

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