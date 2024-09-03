雲基醫院培育長照精兵！與學校建教合作　今注入7新血展開實習

▲雲基與學校建教合作為長照注入7名新血。（圖／記者蔡佩旻翻攝，以下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣義峰高中的5名長照科建教生與南投縣五育高中的2名長照科建教生，今(3日)正式到雲林基督教醫院報到，開始他們在長期照護領域的建教與學習之旅。這批新生代的加入，為醫院注入了新血，展現了對未來長照工作的熱忱與承諾。

在報到儀式上，雲林基督教醫院的院方代表張雁尊行政副院長表示，醫院一直致力於提供高品質的長期照護服務，並且非常重視年輕一代的培養與發展。這些來自義峰高中和五育高中的建教生，將在未來的幾個月內接受專業培訓，深入了解醫院的各項長照服務，並在專業護理人員的指導下，逐步掌握實際操作技能。

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護理部主任張翠芬表示，雲林基督教醫院擁有先進的醫療設備和完善的培訓體系，對於新進的建教生來說，這是一個難得的學習機會。鄭清源院長也表示，希望這些年輕人在這裡能夠收穫豐富的經驗，並將所學運用到未來的職業生涯中去，成為長照領域的中堅力量。

義峰高中和五育高中的代表也對醫院的接納表示感謝，並鼓勵學生們珍惜這次寶貴的實習機會，積極學習，為長期照護事業貢獻一份心力。雙方共同期許這些建教生能夠在實習期間不斷成長，為台灣的長照產業帶來更多的希望與活力。





此次報到象徵著年輕一代逐步投入長期照護領域的開始，雲林基督教醫院期待在未來能夠見證這些學生的成長與成就，並希望他們能成為台灣長期照護領域的中堅力量。醫院也將持續推動與學校的合作，培育更多優秀的人才，共同為社會創造更美好的未來。