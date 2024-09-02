雲林成長營不求人虐童！打腫手背+屁股　老師認體罰：會控制力道

記者蔡佩旻、吳佩蓁／雲林報導

雲林某民間社團開辦的暑期成長營驚傳兒虐事件，一名女學童疑似遭老師拿不求人毆打，導致手背、屁股紅腫瘀青。雲林縣社會處介入調查發現，該成長營班級有多名學生都曾有被打過，甚至還有學童因為吃飯速度太慢，竟被老師要求加辣椒醬強迫吃完。對此，該社團負責人坦承老師會持「不求人」打孩子手背，但都有經家長同意，事件曝光後，雲林縣政府已要求該名老師在調查結果出爐前不得與學生接觸。

▲該民間社團協會坦承有打小孩手背，且家長都知情 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，女童與媽媽因故暫住友人家，媽媽擔心上班導致孩子課業無人指導，將女童及其姊姊送到該社團開辦的夜光天使班，進而在暑假也持續參加社團開辦的成長營。8月16日女童因在成長營被打到手背、屁股都瘀青紅腫哭鬧，母親發現雖立即拍照存證，全案經友人發現孩子傷勢後，立即通報社會處。

該社團負責人表示，該名女童當初是透過其他人轉介到他們社團，當時家長表示女童學習有狀況，希望社團協助這部分，當初她就有告知女童家長，他們的教育方式是屬於賞罰分明，「因為畢竟來自不同的家庭，不同的孩子不同的學習，那我們必須要有一種鞭策」，這部分深受許多家長支持，自開辦以來學生人數從10人增加到38人。

社團負責人坦承會體罰，但她表示一切都是為了管教小孩，督促學童認真學習，且家長事前都知情，「家長只要有困難，都會跟我們求救，請我們一定要幫忙管教孩子，因為他孩子就是不聽家長的話」，她舉例，學童英文單字考試不及格或上課不認真，老師就會拿不求人打學童手背，但老師會控制力道、分散痛處，不會讓學童受傷。

至於剩飯加辣椒醬逼吃完的部分，社團負責人說因為他們都是團體用餐，會規定要在一定時間內吃完飯，但每個人飲食習慣不同，有的人10分鐘就吃完，有的人吃1個小時還在吃，因此時間快到時，他們就會提醒學童「還沒吃完的我們就要加辣椒」，讓學童加快用餐速度，這些家長也都知道，至於是否有學童承受不了辣度，社團負責人則說，「他（學童）也都會吃完啊。他也是強迫自己，吃完飯趕快去喝水」，很多小孩也都因此戒掉偏食的習慣。

▲雲林小二女童參加成長營遭老師以「不求人」打傷，屁股及手臂紅腫瘀青。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府社會處表示，女童及姊姊現由母親友人收容，開學後改上學校的課後照顧班，目前將暫緩受理該社團的兒童營隊性質的補助計畫，也將召開會議，依調查事實，若違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，將裁罰6到60萬元。

此外，因該社團學期間有獲縣府教育處補助開辦夜光天使班，教育處表示，該名涉嫌毆打女童的老師是夜光天使班雇用的臨時人員，負責協助老師指導課業，已要求該社團不得讓該名老師與學生接觸，本學期的夜光天使班補助計畫尚未核定，會納入考量。