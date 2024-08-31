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社會 社會焦點 保障人權

退休學長多次攔警車+嗆所長：下班要注意安全　這下慘了！

▲桃園市蕭姓退休員警涉嫌自2021年4月起至今年4月間被龜山、桃園與八德等警分局舉報多次趁員警執勤時駕車攔阻，或以言語挑釁執勤員警等不當行為，桃檢依妨害公務罪嫌起訴。（示意圖／達志影像）

▲桃園市蕭姓退休員警涉嫌自2021年4月起至今年4月間被龜山、桃園與八德等警分局舉報多次趁員警執勤時駕車攔阻，或以言語挑釁執勤員警等不當行為，桃檢依妨害公務罪嫌起訴。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓退休員警涉嫌自2021年4月至今年4月間，被龜山、桃園與八德等警分局舉報，多次趁員警執勤時駕車惡意攔阻，或以言語挑釁執勤員警，甚至還公然嗆派出所所長「下班要注意交通安全，巡邏車我都直接撞喔」等不當行為；桃園地檢署調查時，蕭男否認犯行，辯稱只是善意提醒執勤員警等語，檢方則以被告多次進身拍攝執勤員警與其指責員警執勤之影片，發布於其經營的抖音頻道搏取網路聲量，偵結依妨害公務罪嫌提起公訴。

檢警調查，58歲的蕭姓男子為退休員警，檢警指出蕭涉嫌於2021年4月13日晚間10時許駕車沿桃園區復興路直行，見龜山警分巡邏車解送竊盜案受執行人至桃園女監執行時，竟刻意逼車還急切至巡邏車車道，巡邏車按喇叭鳴笛示警，蕭竟搖下車窗對巡邏車怒嗆，最後導致閃避不急發生碰撞；2023年10月30日晚間6時許，蕭男駕車行經桃園區春日路，適逢桃園警分局青溪派出所巡邏車經過，蕭質疑巡邏車未讓其先行，刻意追趕巡邏車迫使巡邏車停靠路旁，蕭對執勤員警質問「為何未禮讓直行車先行」，員警則以另有勤務須離去為由離去，但蕭卻恫嚇員警「剛剛應該把你撞下去才對」，2名員警隨後駕車離去，蕭竟尾隨巡邏車到執勤現場，令2員警心生畏懼，蕭男隨後將指責員警與巡邏車違規左轉畫面上傳至其經營網路抖音發布，博取網友聲量。

檢警還查出，今年2月27日下午4時50分許，蕭男因不滿向桃園警分局武陵派出所處理其報案過程，竟向所長恫稱「你下班要注意交通安全喔，龜山巡邏車我都直接撞」等語，令所長心生畏懼；同年4月16日中午，在桃園市八德區桃鶯路上，見員警依法攔停違規機車，員警正製單舉發違規騎士執行公務時，竟上前阻攔，並手持手機拍攝，還出言制止「我看到你沒違規啦，車牌號碼不用跟他講，確認個屁啦，你就擾民」等語，當眾侮辱依法執勤員警，事後還將進身拍攝員警畫面上傳抖音網站搏取網路聲量，案經龜山、桃園與八德警方蒐證後報請桃園地檢署偵辦。

桃檢調查時，蕭男否認犯行，辯稱員警駕車、騎車違規，是善意提醒，「因為我發出正義聲音，所以警察受不了，一直要辦我，太過密集的辦我，欲加之罪何患無詞等語」；檢方查出，警方通報個案都是被告蕭男「主動」至各分局或派出所挑釁、謾罵，實難認係理性行為，另查，被告有多次駕車無故攔停警車或阻礙警車行進之紀錄，有警方蒐證光碟與勘驗筆錄可證，蕭難辯詞均屬卸責之詞不足可採，檢方偵結依妨害公務罪嫌將蕭男提起公訴。

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