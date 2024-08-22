總統大選賭盤開賴清德贏150萬票　桃園8組頭被搜出329萬下場曝

▲桃園市林姓男子涉嫌於去年12月在網路開設總統大選賭盤，以「賴清德贏其他候選人150萬票」、「柯文哲贏侯友宜50萬票」等賭盤，供賭客1:1賠率押注對賭。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年11月間與網路賭博網站合作開設總統大選賭盤，開出「賴清德贏其他候選人150萬票」、「柯文哲贏侯友宜50萬票」等賭盤，提供賭客以1比1賠率押注，桃園地檢署接獲情資指揮桃園市調處、龍潭與蘆竹警分局持桃園地院與地檢署核發搜索票與拘票，分別查出洪姓、王姓等多人住處搜出現金329萬餘元、手機、帳冊等證物，其中林姓組頭一度欲出境躲避查緝，幸被檢警及時在桃園機場拘提到案，檢方偵結依違反總統副總統選舉罷免法等罪嫌將林姓組頭、洪姓男子等8人提起公訴。

檢警調查，43歲的林姓男子是賭博網站組頭，負責向賭博網站下注民眾收錢，去年11月間，賭博網站除以各種運動賽事賭博，甚至還以總統選舉結果為標的，開出「賴清德贏其他候選人150萬票」、「柯文哲贏侯友宜50萬票」等賭盤，提供不特定賭客以1比1賠率押注。

由於該賭博網站去年以總統大選開出賭盤，由於全台民眾都關心總統大選結果，桃園檢警於去年11月7日根據情資，由檢方指揮桃園市調處、蘆竹、龍潭警方分別向桃園地院聲請搜索票，檢方開出拘票分別在八德區、蘆竹區、龍潭區、桃園區等地區搜索，查獲28歲洪姓男子、42歲王姓男子等7人住處搜索手機、現金329萬餘元、帳冊等證物，同時擔任組頭的林姓男子獲悉後竟提前於11月14日在桃園機場欲搭機離境，被桃園市調處持拘票當場拘捕到案。

桃檢複訊時，林男等8人均坦承犯行，檢方認為林男等人涉犯刑法賭博罪嫌、總統副總統選舉罷免法之「意圖營利以選舉結果為標的供給賭博場所」、「意圖營利以選舉結果為標的聚眾賭博」等罪嫌起訴。