助毒犯落跑被停職！接私案又洩密　律師賺41萬黑心錢...4罪起訴

▲桃檢指揮桃園市調處偵辦劉姓執業律師涉嫌洩密與詐取酬金案，今天偵結起訴，並建請法院從重量刑。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園一名劉姓律師2020、2021年接受委託處理毒品案件時，竟將偵查中秘密洩露給還沒到案的共犯，還教唆同案被告作偽證，沒想到，他被法院判刑確定，並經律師懲戒委員會決議停止執行律師職務期間，竟私接案件，並再度將偵查內容洩漏給相關人。桃檢今天偵結，認被告涉犯刑法之洩漏國防以外秘密、藏匿人犯、偽造私文書、詐欺取財等四罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

桃檢調查，39歲的劉姓律師是律師事務所負責人，2021年8月間，利用擔任製毒集團陳姓被告辯護人機會，知悉偵查內容竟傳遞偵查秘密予張姓共犯，讓張躲避檢調查緝。

桃檢指出，劉姓律師因洩密等罪經法院判刑確定，並經律師懲戒委員會決議，自2022年7月19日起至2022年11月18日止停止執行律師職務，不料，劉姓被告竟蔑視決議，隱匿其遭停職，仍接受9位民眾委任，為其處理訴訟案件與撰狀，並收取酬金41萬5000元。

檢方認定劉犯行明確，日前偵結將劉起訴，檢方強調，劉身為執業律師，不思遵守律師職業倫理，不得以積極作為妨害司法發現真實之目的，亦應保守偵查中不得公開之秘密，卻將偵查中秘密轉告他人，並使犯人隱避，嚴重侵害司法之公正性，明知停職期間不得執行律師職務，卻視律師懲戒委員會之停職決議為無物，蓄意隱瞞及詐欺委任人，建請法院從重量刑。