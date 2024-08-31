情侶吵架女「突開門跳車摔死」男只打119沒停車　下場曝光

▲桃園市曾姓女子於4月15日清晨與宋姓男友共乘返家，途中疑似發生爭吵，曾女突開車門跳車。（資料照／翻攝自臉書《黑色豪門》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓女子於今年4月某日清晨，與宋姓男友共同搭車返家，途中2人發生爭執，行經觀音區文林路時，曾女突然開車門從副駕駛座跳車，宋沒減速或是下車察看，只打電話給119，曾女經搶救3小時後仍傷重不治，家屬質疑宋男有重大過失報警提告。桃檢調查時，宋男坦承有過失，檢方根據警方提供現場監視畫面，確認宋並未減速或停靠路邊以防止曾女跳車，偵結依過失致死罪嫌將宋起訴。

檢警調查，46歲的宋姓男與49歲的曾姓女子為男女朋友關係，今年4月15日清晨10時許，大園警分局草漯派出所接獲葬儀社業者通報死亡案件，警方調閱現場監視畫面後，聯繫47歲宋姓男子到案說明，宋男到案後聲稱，當天清晨與曾女從友人住處離開，準備返回龍潭住處，途中與女友因生活瑣事起爭執，行經觀音區文林路時，坐在副駕駛座的女友突然將車門打開，他當下要女友求關門，但女友不從且自副駕駛座上跳車。

警方查出，宋男見女友跳車後沒有停車查看，只打電話給119通知救護車送醫急救，曾女經3小時急救後仍因傷勢過重不治死亡，偵訊宋男後移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市曾姓女子於4月15日清晨與宋姓男友共乘返家，曾女途中突開車門跳車不幸摔死，圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，被告宋男坦承有過失犯行，檢方根據警方調閱現場監視畫面顯示，宋男於曾女開車門第一時間並未減速與立即停靠路邊，以防止墜車意外發生，與曾女墜車有前後因果關係，檢察官率法醫相驗時，確認死者為外傷性顱內出血致死，並有醫院診斷證明書佐證，足認宋男犯行明確，檢方偵結依過失致死罪嫌將宋男提起公訴。