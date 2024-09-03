一票妹子狂曬「破萬元帳單」求幫繳費！　她痛批乞丐：真的有人繳

▲原PO發現很多女生都會PO帳單請人幫忙繳費。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

社群平台「Threads」最近出現一股歪風，許多女生會PO出自己的信用卡帳單、電話費、學費等等，希望有網友幫忙繳費，金額從幾千元到破萬元都有，最驚訝的是，居然真的有好心的網友幫忙繳錢，此舉讓不少網友看傻眼，「吃相難看欸」、「物化女性的永遠都是女性」。

有網友在Dcard發文，「Threads出現大量女乞丐？」發現越來越多女生會在Threads貼出自己的帳單條碼，盼有網友幫忙繳費，她貼出多張截圖，這些帳單的金額多在千元以上，甚至有的高達上萬元，涵蓋範圍也相當廣泛，包括超商繳費、信用卡費、電話費，甚至是學費等。

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貼文掀起網友討論，而最讓人震驚的是，真的有網友幫忙繳錢，「笑死，有男的幫繳完，最後得到的只有一句：謝謝 我會記住的，真的腦殘，肉也沒賣到就有錢進帳」、「真的有人繳，很神奇」、「超不要臉，結果還有人真的幫忙繳」、「哇靠也太多舔狗了吧，公主真的都是養出來的，好瞎」。

不少網友痛批，「舔狗大賽冠軍在哪！出來繳」、「好像看到了點商機」、「男生放個正妹頭貼也有人幫她繳」、「多一根，苦一生」、「每次看到這種文或什麼求包養，就覺得很可悲，是怎樣的人會有這樣手向上的舉動」。

▼真的有網友幫忙繳費。（圖／翻攝自Dcard）

