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85度C外帶蛋糕「直接放塑膠袋」！店員辯沒紙盒　官方回：私訊

▲85度C,美食KY。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台灣知名咖啡蛋糕連鎖店85度C。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

85度C是大家很熟悉的咖啡蛋糕連鎖店，然而近日一名女網友控訴，她到85度C買了一條拿破崙蛋糕，卻發現店員未將蛋糕裝進紙盒，而是直接放進塑膠袋裡，更誇張的是，蛋糕還是放倒的，超荒謬一幕也讓她直呼「發芬（瘋）這樣真的是正常的SOP嗎？」引發關注。

這名女網友在社群平台Threads發文表示，她早上到85度C買了一條招牌拿破崙蛋糕要外帶，不料卻看到店員拿袋子「裸裝」，直接把蛋糕放進塑膠袋內，讓她傻眼急問「這個沒有紙盒嗎？」結果店員卻答覆「喔喔所以妳要裝紙盒？」、「我們沒有紙盒了」。

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原PO也分享2張離譜畫面，只見蛋糕果真毫無包裝直接放在塑膠袋內，其中第一張照片中的蛋糕還是放倒的，第二張則是原PO自行將蛋糕放正，誇張經歷也讓她不禁質疑「發芬（瘋）這樣真的是正常的SOP嗎？」

▲原PO指控85度C店員未給紙盒，直接將蛋糕放進塑膠袋內。（圖／翻攝自Threads）

貼文一出，瞬間引發大量關注，網友紛紛留言「這好扯噢！這樣裝誰敢買啦」、「改天買咖啡，會不會説：沒有杯子了。然後把咖啡倒在塑膠袋裡，袋口用紅色塑膠繩束起來？」、「咖啡也倒進手提塑膠袋好了」、「不管買什麼蛋糕，就是要有盒子啊，不然一不小心壓爛耶」。

其中也有不少85度C店員表示，「身為85的員工告訴你，幫你裝蛋糕的人腦子不好，直接投訴。拿破崙就是要待在他原本的盒子裡別鬧了」、「身為85資深店員的我，這樣完全不行，請客訴」、「85員工路過～可以打電話到總公司客訴」、「身為85度C的員工表示，他欠教育。長條蛋糕有他自己的紙盒啦」。

消息延燒後，85度C官方帳號也在貼文下方回應「你好，這裡是85度C公關客服，透過我們有透過IG私訊您，再請您請幫留意一下，謝謝。」不過此說法也再被網友質疑「為什麼要私訊？你們的蛋糕是否這樣包裝不可以公開嗎？」

▼85度C官方回應。（圖／翻攝自Threads）

▲85度C官方回應。（圖／翻攝自Threads）

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