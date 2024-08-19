性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

▲女粉求比愛心遭王陽明拒絕，狂言：我不比娘砲動作。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）

記者邱晟軒／綜合報導

藝人王陽明出席電影宣傳活動，期間以擊掌回應粉絲想比愛心的動作。事後，他在社群平台上說「我不比娘砲動作」，引爆輿論抨擊。甚至時代力量黨主席王婉諭也站出來表示：拜託一下，注意自己的言行，不要幾個字就傷了幾萬人甚至更多人。對此，台灣性平教育協會今晚發聲譴責，王陽明的「做自己」，卻會讓許多不符合主流性別氣質的人無法「做自己」。

​

性別教育協會在臉書發文，強調王陽明「不想比愛心」當然沒有錯，所有人都可以決定自己想要比什麼動作。在這個事件中，錯的不是「不想比愛心」，而是使用「娘砲」這個歧視性的詞彙，來回應不比愛心的舉動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王陽明回應網友批評：「不比娘砲動作也是我的個人自由」 。（圖／翻攝sunnyboyyy）

​

使用「娘砲」這個詞一定是歧視嗎？性別教育協會指出，在某些情境之下，使用「娘砲」一詞不一定有歧視的意涵，甚至有肯定、賦權（empower）陰柔氣質的效果。然而，在許多情境下，我們可以觀察到說出「娘砲」這個詞的人，對「娘」或「陰柔」抱持著「貶低」與「排斥」的態度。在這樣的語境之中，「娘砲」就具有歧視的意涵。

​

王陽明只是想「做自己」而已，需要這麼嚴苛嗎？性別教育協會強調「我們支持每個人做自己」。然而，王陽明的「做自己」，卻會讓許多不符合主流性別氣質的人無法「做自己」。我們也看到，在王陽明的言論之後，陸續有人分享這句話讓自己聯想到過往被罵「娘砲」的經歷，這些都是真實且具體的傷害。

​

性別教育協會最後呼籲，如果我們真的希望創造一個所有人都能「做自己」的社會，就需要從這些日常的詞彙與行動開始。我們可以透過談論所愛、分享興趣、展現觀點來「做真實的自己」，但不需要透過貶低、排斥特定的性別氣質，來展現自己是什麼樣的人。