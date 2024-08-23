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上網多次揚言對川普不利　亞利桑那州男子遭拘捕

▲▼川普遭槍擊後首場戶外活動，已加裝防彈玻璃。（圖／路透）

▲自從川普上個月於賓州巴特勒（Butler）造勢大會上遇刺受傷後，特勤局就開始加強保護川普安全。（圖／路透）

文／中央社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，執法人員表示，亞利桑那州男子西夫魯德（Ronald Syvrud）因涉嫌在社群平台上威脅要殺害前總統川普，目前已遭拘捕。

亞利桑那州科奇斯郡（Cochise）新聞處官員卡帕斯（Carol Capas）指出，西夫魯德被控過去幾週在多則社群媒體貼文中揚言殺害川普，他今天下午在郡內被捕，但卡帕斯未立即提供其他細節。卡帕斯先前拒絕透露西夫魯德是在哪個社群平台上發言威脅。 科奇斯郡警長辦公室在社群平台臉書（Facebook）表示，卡帕斯「順利落網」。

川普今天在科奇斯郡的美國與墨西哥邊境發表談話。一名熟悉內情人士告訴CNN，在川普抵達邊境前，川普團隊就已聽取執法人員有關搜尋西夫魯德的簡報。美國特勤局（U.S. Secret Service）發言人沃利（Alexandria Worley）告訴CNN，特勤局正在調查這名男子。由於還在調查中，目前無法發表進一步評論。

警長辦公室在臉書發布新聞稿指出，這名66歲的男子先前因涉酒後駕駛、肇事逃逸重罪及性犯罪者未遵守規定變更住處登記等情事，被當局發出多張逮捕令。新聞稿說，西夫魯德是亞利桑那州本森市（Benson）的居民；本森位於土桑（Tucson）東南方約80公里處。川普被問及這名男子威脅對他不利時表示，他並不知道特勤局正在調查這名男子，但他「並不感驚訝」。

川普表示：「我聽說這事很危險，但我也有工作要做…我沒聽說（他們在調查）。他們可能想瞞著我。」 川普又說：「我聽說這次旅行非常不安全，有些人真的不想讓我去。」一名高層官員上週告訴CNN，在川普上個月於賓州巴特勒（Butler）造勢大會上遇刺受傷後，特勤局就開始加強保護川普安全，並計劃在造勢活動上於川普講台周圍設置防彈玻璃。

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