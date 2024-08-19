快訊／王陽明「1句話」遭網友罵爆　本人反擊了

▲女粉求比愛心遭王陽明拒絕，狂言：我不比娘砲動作。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）

記者邱晟軒／綜合報導

藝人王陽明近日因在社群平台發表一句「我不比娘砲動作」言論，引發大批網友抨擊，認為他的言行不妥。連時代力量黨主席王婉諭也公開發文，呼籲王陽明應注意自己的言行，因為隨口的一句話可能傷害到數萬甚至更多的人。針對輿論轟炸，王陽明今（19）日正面反擊外界批評。

王陽明今天在 Threads 正面回應外界批評，他表示：「謝謝你們這些完全不懂電影宣傳的 Haters，但我必須說我超級愛你們這酸民。你們不就在討論話題嗎？所以去看看電影就知道為什麼了，不要只會在鍵盤上酸來酸去，好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼！對，你們都超 Man！無敵 Man！」

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▲王陽明回應網友批評：「不比娘砲動作也是我的個人自由」 。（圖／翻攝sunnyboyyy）

此外，有網友截圖顯示，王陽明在《ETtoday星光雲》 Threads 回應讀者留言。有網友認為，王陽明比什麼動作是個人自由，但使用侮辱性的字眼並沒有讓他顯得比較 man。對此，王陽明則立刻回應：「不比娘砲動作也是我的個人自由。」

針對王陽明言論，時代力量主席王婉諭今天在 Threads 發文評論，「娘砲、娘娘腔、男人婆、飛機場」這些詞彙雖然有些人脫口而出，卻可能對別人造成一生的陰影。她批評王陽明所說的「不比娘砲動作」也是同樣的問題。

王婉諭進一步指出，「男生就應該要有男生的樣子；女生也應該要有女生的樣子」這樣的觀念，導致許多人因為不符合刻板印象而遭受霸凌。她提到葉永鋕因為陰柔的性別氣質被嘲笑「娘娘腔」遭受霸凌，最終不幸離世。

「可以不要再戲謔男性的陰柔、女性的陽剛嗎？」王婉諭呼籲公眾人物，拜託一下，注意自己的言行，不要幾個字就傷了幾萬人甚至更多人。