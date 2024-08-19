王陽明「1句話」慘遭炎上！　網失望透了：好感度大降

▲女粉求比愛心遭王陽明拒絕。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）

記者邱晟軒／綜合報導

藝人王陽明近日宣傳新片《角頭－大橋頭》時，常在社群平台與粉絲互動。然而，他的一句「娘砲」遭網友批評發言不當。甚至時代力量黨主席王婉諭也站出來表示：拜託一下，注意自己的言行，不要幾個字就傷了幾萬人甚至更多人。

王陽明日前於《角頭－大橋頭》電影映後的宣傳活動中，一位女粉絲伸手希望王陽明與她一起比愛心手勢，但王陽明僅拍了拍對方的手，婉拒了請求後離開。該女粉絲隨後在社群平台上標註王陽明，並留言說「寶寶你很不浪漫」。

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王陽明不久後看到留言，回覆說：「我不是不浪漫，只是不比娘砲動作，我也不用美機（肌）。」這番話再度引發網友熱議，許多人認為他的言論不適當。

不少網友批評王陽明的相關言論不妥當，紛紛在相關社群平台評論「好感度大降」、「王陽明的娘炮言論，可見他的性平教育有多差」、「看到大家對王陽明使用娘砲這個詞彙覺得不妥這件事，感到台灣的性別教育真的是成功」。

有網友感嘆，「難過，原來Sunnyboy（王陽明社群名稱）是個充滿性別歧視的big boy，你是不是忘記你媽媽也是娘、你太太也是娘、你女兒以後也會當娘，而你每一場電影宣傳、拍攝現場，可能是一堆娘在默默幫你促成一場完美的活動喔。」

▲王陽明發言遭炎上。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）

對此，王婉諭今天在 Threads 發文表示，「娘砲、娘娘腔、男人婆、飛機場」這些詞彙雖然有些人脫口而出，卻可能對別人造成一生的陰影。她批評王陽明所說的「不比娘砲動作」也是同樣的問題。

王婉諭進一步指出，「男生就應該要有男生的樣子；女生也應該要有女生的樣子」這樣的觀念，導致許多人因為不符合刻板印象而遭受霸凌。她提到葉永鋕因為陰柔的性別氣質被嘲笑「娘娘腔」遭受霸凌，最終不幸離世。

「可以不要再戲謔男性的陰柔、女性的陽剛嗎？」王婉諭呼籲公眾人物，拜託一下，注意自己的言行，不要幾個字就傷了幾萬人甚至更多人。

