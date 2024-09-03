罕見首例！中國軍機「從俄國航空基地」起飛　20分鐘內可飛抵美領空

▲中國「轟-6」轟炸機最大飛行半徑只有6000公里，必須有國際基地提供其加油。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯今年7月底前所未有地允許中國軍機駐紮在阿納德爾空軍基地（Anadyr Air Base），該基地距離美國阿拉斯加州僅600公里，只需20分鐘便能飛抵美國領空，衛星影像更顯示俄國轟炸機和中國運輸機從基地起飛，是俄國有史以來第一次允許外國軍隊駐紮在該基地。

美國首位女性國家情報總監艾薇兒•海恩斯（Avril Haines）在參議院聽證會示警，美國官員必須考慮，當台灣遭到中國武力入侵時，俄羅斯將會如何協助中國。

根據《保加利亞軍事網》（Bulgarian Military），日本東京大學先進科學技術研究中心詳細分析俄羅斯遠東地區楚科奇自治區（Chukotka）衛星影像，畫面顯示7月24日一架俄羅斯Tu-95MS轟炸機、中國空軍運-20（Y-20）運輸機等中國軍機從阿納德爾空軍基地起飛。

先前日本在俄羅斯該地區進行重點調查的原因，是日本發現了2架中國轟炸機參與了與俄羅斯在阿拉斯加海岸附近的聯合任務，並從該基地起飛。

▲俄羅斯、中國軍機7月底從俄國阿納德爾空軍基地起飛。（圖／翻攝自Google地圖）

報導分析，中國西安飛機工業集團所生產的中國「轟-6」轟炸機，其最大飛行半徑只有6000公里，這意味著中國在避免進行昂貴空中加油的同時，一旦缺乏提供加油服務的國際基地支援，中國便無法抵達高緯度地區，而先前中國與俄羅斯的轟炸機曾被北美防空司令部（NORAD）攔截，美國空軍F-16、F-35戰機和加拿大CF-18戰機緊急升空。

俄羅斯分析師伊先科（Sergey Ishchenko）指出，「這是前所未有的情況，因為阿納德爾基地在俄羅斯聯邦戰略核武力量中，發揮著至關重要的作用，其掌握我們最重要且敏感的軍事機密，包括特殊彈藥和燃料的儲存到飛行控制、通訊和識別系統。」

他繼續說道，「此外防空和電子戰系統的組織也在那。直到目前為止，我們還不允許外國人進入空軍基地，更別說在那駕駛戰鬥機了。」

報導分析，一旦中國戰機或轟炸機突然出現在靠近美國阿拉斯加的楚科奇半島時，恐怕會使華府更加震驚。隨著俄羅斯和中國軍機在靠近美國海岸的地方進行聯合作戰巡邏飛行，顯示兩國軍隊正在有效增強戰略航空互通性。

根據美媒《紐約時報》，美國國家情報總監艾薇兒•海恩斯在聽證會上警告，美國官員必須考慮在「台灣有事」時，俄軍協助中國的風險。