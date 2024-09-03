　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

罕見首例！中國軍機「從俄國航空基地」起飛　20分鐘內可飛抵美領空

解放軍轟-6K戰機於20日再次繞台，該次訓練是首度有電子戰飛機配合戰略轟炸機繞台前出宮古海峽。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

▲中國「轟-6」轟炸機最大飛行半徑只有6000公里，必須有國際基地提供其加油。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯今年7月底前所未有地允許中國軍機駐紮在阿納德爾空軍基地（Anadyr Air Base），該基地距離美國阿拉斯加州僅600公里，只需20分鐘便能飛抵美國領空，衛星影像更顯示俄國轟炸機和中國運輸機從基地起飛，是俄國有史以來第一次允許外國軍隊駐紮在該基地。

美國首位女性國家情報總監艾薇兒•海恩斯（Avril Haines）在參議院聽證會示警，美國官員必須考慮，當台灣遭到中國武力入侵時，俄羅斯將會如何協助中國。

根據《保加利亞軍事網》（Bulgarian Military），日本東京大學先進科學技術研究中心詳細分析俄羅斯遠東地區楚科奇自治區（Chukotka）衛星影像，畫面顯示7月24日一架俄羅斯Tu-95MS轟炸機、中國空軍運-20（Y-20）運輸機等中國軍機從阿納德爾空軍基地起飛。

先前日本在俄羅斯該地區進行重點調查的原因，是日本發現了2架中國轟炸機參與了與俄羅斯在阿拉斯加海岸附近的聯合任務，並從該基地起飛。

▲▼俄羅斯、中國軍機7月底從俄國阿納德爾空軍基地起飛。（圖／翻攝自Google地圖）

▲俄羅斯、中國軍機7月底從俄國阿納德爾空軍基地起飛。（圖／翻攝自Google地圖）

報導分析，中國西安飛機工業集團所生產的中國「轟-6」轟炸機，其最大飛行半徑只有6000公里，這意味著中國在避免進行昂貴空中加油的同時，一旦缺乏提供加油服務的國際基地支援，中國便無法抵達高緯度地區，而先前中國與俄羅斯的轟炸機曾被北美防空司令部（NORAD）攔截，美國空軍F-16、F-35戰機和加拿大CF-18戰機緊急升空。

俄羅斯分析師伊先科（Sergey Ishchenko）指出，「這是前所未有的情況，因為阿納德爾基地在俄羅斯聯邦戰略核武力量中，發揮著至關重要的作用，其掌握我們最重要且敏感的軍事機密，包括特殊彈藥和燃料的儲存到飛行控制、通訊和識別系統。」

他繼續說道，「此外防空和電子戰系統的組織也在那。直到目前為止，我們還不允許外國人進入空軍基地，更別說在那駕駛戰鬥機了。」

報導分析，一旦中國戰機或轟炸機突然出現在靠近美國阿拉斯加的楚科奇半島時，恐怕會使華府更加震驚。隨著俄羅斯和中國軍機在靠近美國海岸的地方進行聯合作戰巡邏飛行，顯示兩國軍隊正在有效增強戰略航空互通性。

根據美媒《紐約時報》，美國國家情報總監艾薇兒•海恩斯在聽證會上警告，美國官員必須考慮在「台灣有事」時，俄軍協助中國的風險。

ET快訊
台中女從天橋墜落！　耳鼻流血死亡
朱芯儀回診胸部照出一片白！　「抽出12塊肉」檢查結果曝
彈頭哭了！「年砸370萬」送女兒到瑞士讀書：每天流淚
幕後／民進黨「柯文哲案圖卡失誤」　決策過程曝
民主聖地「阿才的店」　宣布熄燈
快訊／11人死亡！　山東公車撞學生「家長送上學也遇難」
LIVE／滲透新光金被錄音！吳東亮回應了　愷樂懷孕生父曝光
高雄國賓改建「容積率1142％」　陳其邁回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

罕見首例！中國軍機「從俄國航空基地」起飛　20分鐘內可飛抵美領空

戰後最快進攻速度！普丁曝「俄快速推進烏東」　澤倫斯基認面臨困難

夫妻入住「裸體渡假村」遭惡鄰殺害！　疑因修剪樹木種下殺機

變態水電工在客戶家裝針孔　偷拍16名受害女更衣愛愛長達10年

哈瑪斯將公布6人質「最後遺言」　警告以色列：一旦接近營救就處決

夫妻目睹失控車瞬間衝進客廳　「撞向3隻寵物犬」驚險畫面曝光

普丁讚全球最強！俄新型9M370核動力巡弋飛彈　可能部署莫斯科以北

美兵土耳其遭「蓋布袋」襲擊！攻擊全過程曝　15反美人士落網

芝加哥地鐵凌晨爆槍擊！　4乘客「睡夢中遭槍殺」

南韓仁川國際機場發現「300多枚子彈」　警研判是駐韓美軍遺落

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

重機網紅車禍過世

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

柯文哲遭調查2天無保請回　面色凝重發聲！陳佩琪落淚

罕見首例！中國軍機「從俄國航空基地」起飛　20分鐘內可飛抵美領空

戰後最快進攻速度！普丁曝「俄快速推進烏東」　澤倫斯基認面臨困難

夫妻入住「裸體渡假村」遭惡鄰殺害！　疑因修剪樹木種下殺機

變態水電工在客戶家裝針孔　偷拍16名受害女更衣愛愛長達10年

哈瑪斯將公布6人質「最後遺言」　警告以色列：一旦接近營救就處決

夫妻目睹失控車瞬間衝進客廳　「撞向3隻寵物犬」驚險畫面曝光

普丁讚全球最強！俄新型9M370核動力巡弋飛彈　可能部署莫斯科以北

美兵土耳其遭「蓋布袋」襲擊！攻擊全過程曝　15反美人士落網

芝加哥地鐵凌晨爆槍擊！　4乘客「睡夢中遭槍殺」

南韓仁川國際機場發現「300多枚子彈」　警研判是駐韓美軍遺落

顏正國早洩「為妻求助性治療師」　對戲楊謹華摸假GG認了：很害羞

1劑1億元血友病新藥進展！6藥物進入「平行審查」加速納健保

支持盧秀燕選黨主席？　張麗善：只要對國民黨好的人才都支持

邊佑錫保全爭議！韓機場確定「實施新規定」　已要求各經紀公司合作

老公病逝！嘉義女苦養3國小娃　警不捨幫籌善款過中秋

男開「假牌代步車」載妹子！拒檢狂逃撞電桿　慘吞4.1萬罰單

快訊／違規左轉沒走專用道釀禍！高雄小貨車挨撞…3人全送醫

才被拍到河邊痛哭！夏克立正式返回加拿大　親揭未來重大計劃

劉德音：任何議題不要框在親中、親美　要討論讓台灣強大方法

2024國際技能競賽9／10登場　 台灣技能國手團將赴法參賽

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

罕見！「深海隱士」現蹤南極

全球首例！空巴A350「引擎起火」　原因曝光

法國男迷昏妻子供72人性侵　出庭受審

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

芝加哥地鐵凌晨爆槍擊　4乘客睡夢中遭槍殺

正妹拍「色色廚房」　鍋子發爐竄大火

洞穴驚見「神秘凍屍」謎團揭曉！

幫你提離職！日本興職業「代客離職」爆紅

X停運　巴西總統：世界沒義務忍受馬斯克

輝達不只賣晶片！ 「 AI中心一站式服務」垂直搶占市場

水電工在客戶家裝針孔　偷拍16女10年

ICC發逮捕令後　普丁首訪成員國

17歲無臂女射手帕運「腳趾射箭」命中紅心

男友爸竟是狼　少女遭誘上計程車蹂躪

更多熱門

相關新聞

戰後最快進攻速度！普丁曝俄快速推進烏東

戰後最快進攻速度！普丁曝俄快速推進烏東

俄羅斯總統普丁9月2日指出，俄軍現正以每天數平方公里的速度在烏克蘭東部推進，試圖突破烏克蘭的防線，且軍隊如今的進攻速度比以往任何時候都要快。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基承認，烏方在東部地區面臨困難，尤其是在波克羅夫斯克市（Pokrovsk）附近，但強調俄羅斯軍隊過去2天並未取得一步進展。

夫妻目睹失控車衝進客廳　撞向3寵物犬

夫妻目睹失控車衝進客廳　撞向3寵物犬

俄新型9M370核動力巡弋飛彈　部署地點曝光

俄新型9M370核動力巡弋飛彈　部署地點曝光

美兵訪土耳其遭「蓋布袋」襲擊　全過程曝

美兵訪土耳其遭「蓋布袋」襲擊　全過程曝

澳洲派3架EA-18G戰機　參與印度空軍聯演

澳洲派3架EA-18G戰機　參與印度空軍聯演

關鍵字：

北美要聞國際軍武俄羅斯阿納德爾空軍基地Anadyr Air Base轟-6

讀者迴響

熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女老婆身分曝光

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

18歲繼女手拿電子菸　吳東諺刪照道歉了

即／淡水驚傳砍人案！管委會持刀砍承租戶

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

愷樂懷孕了！閨蜜莎莎鬆口回應

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面