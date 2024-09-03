美兵土耳其遭「蓋布袋」襲擊！攻擊全過程曝　15反美人士落網

▲美軍2名士兵在訪問土耳其港口時遭反美團體套頭襲擊。（圖／翻攝自X）
記者葉睿涵／編譯
美國第六艦隊9月2日指出，海軍兩棲攻擊艦「黃蜂號」（USS Wasp）的2名海軍陸戰隊員在土耳其港口城市伊茲米爾（Izmir）遇襲。據悉，這起事件是由反美的土耳其青年聯盟成員所發起，當地警方目前已將15名嫌犯全數拘留，並將對此展開司法調查。
綜合美媒報導，伊茲密爾省長辦公室證實，2名便裝出行的美軍士兵在當地2日下午4時左右，於伊茲米爾的賽普勒斯烈士大道遭來自土耳其青年聯盟的13名男子和2名女子襲擊，雙方爆發肢體衝突。
ABD'NİN EN BÜYÜK TAARRUZ GEMİSİ USS WASP'TA GÖREVLİ ABD ASKERLERİNE ÇUVAL GEÇİRDİK!— TGB (@genclikbirligi) September 2, 2024
Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez.
Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!
@USEmbassyTurkey… pic.twitter.com/Brzr6KZP8m
從現場影片可見，這群抗議者邊高呼「美國人滾回家」，邊抓住2名美軍的手，還用袋子將2人的頭套住。第六艦隊表示，當時有其他美軍士兵目睹了此事並迅速介入救援，目前遇襲士兵已被送往當地醫院進行評估，確認未受傷害。
美國駐土耳其大使館隨後透露，士兵們已安全返回航母，並正在配合當局的調查。美國國防部則表示，黃蜂號是在「定期港口訪問」期間抵達伊茲米爾的。事件發生後，土耳其當局迅速展開了拘捕行動，將15名嫌犯全數帶回調查。
當天，土耳其青年聯盟也在網上發文，聲稱對此事負責，還表示成員給美軍戴頭套是為了抗議美國對以色列的支持，「土耳其沒有美國士兵的容身之地，他們的雙手沾滿了鮮血！那些殺害土耳其士兵、巴勒斯坦人、伊拉克人和葉門人的兇手，滾出土耳其！」
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