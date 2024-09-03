美兵土耳其遭「蓋布袋」襲擊！攻擊全過程曝　15反美人士落網

▲美軍2名士兵在訪問土耳其港口時遭反美團體套頭襲擊。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國第六艦隊9月2日指出，海軍兩棲攻擊艦「黃蜂號」（USS Wasp）的2名海軍陸戰隊員在土耳其港口城市伊茲米爾（Izmir）遇襲。據悉，這起事件是由反美的土耳其青年聯盟成員所發起，當地警方目前已將15名嫌犯全數拘留，並將對此展開司法調查。

綜合美媒報導，伊茲密爾省長辦公室證實，2名便裝出行的美軍士兵在當地2日下午4時左右，於伊茲米爾的賽普勒斯烈士大道遭來自土耳其青年聯盟的13名男子和2名女子襲擊，雙方爆發肢體衝突。

ABD'NİN EN BÜYÜK TAARRUZ GEMİSİ USS WASP'TA GÖREVLİ ABD ASKERLERİNE ÇUVAL GEÇİRDİK!



Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez.



Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!

@USEmbassyTurkey… pic.twitter.com/Brzr6KZP8m — TGB (@genclikbirligi) September 2, 2024

從現場影片可見，這群抗議者邊高呼「美國人滾回家」，邊抓住2名美軍的手，還用袋子將2人的頭套住。第六艦隊表示，當時有其他美軍士兵目睹了此事並迅速介入救援，目前遇襲士兵已被送往當地醫院進行評估，確認未受傷害。

美國駐土耳其大使館隨後透露，士兵們已安全返回航母，並正在配合當局的調查。美國國防部則表示，黃蜂號是在「定期港口訪問」期間抵達伊茲米爾的。事件發生後，土耳其當局迅速展開了拘捕行動，將15名嫌犯全數帶回調查。

當天，土耳其青年聯盟也在網上發文，聲稱對此事負責，還表示成員給美軍戴頭套是為了抗議美國對以色列的支持，「土耳其沒有美國士兵的容身之地，他們的雙手沾滿了鮮血！那些殺害土耳其士兵、巴勒斯坦人、伊拉克人和葉門人的兇手，滾出土耳其！」