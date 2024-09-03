柯文哲回家！　台大名醫：同事氣到睡不著

▲柯文哲京華城案無保請回，醫師曝同事氣得睡不著。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

柯文哲被控圖利京華城遭聲押獲無保請回。台大婦產科仁醫施景中表示，表達了對此結果的不滿。他提到身邊許多人對於凌晨公布的結果感到非常氣憤，甚至分享科內一位年輕醫師的反應：「這位醫師即使在值班，半夜還特意設定鬧鐘起來看結果，結果一看到就氣得睡不著了。」

針對柯文哲因京華城案遭檢方聲押但最終無保請回一事。施景中昨（2）日在臉書發文表示，身邊的人都對凌晨這個結果很氣憤，「我們科有一個年輕有為的醫師，既使值班，半夜還是設定鬧鐘起來看結果，這一看就氣得更睡不著了」。不過，施景中認為，「柯只是氣數未盡，要再翻身真的很難了。」

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▲柯文哲無保請回，陳佩琪黃珊珊相擁、支持者振臂歡呼。（圖／記者湯興漢攝）

事實上，柯文哲8月30日遭檢調帶回偵訊時，施景中就曾在臉書發文，形容當時網路上「一片歡呼聲」，許多朋友私訊互相通知這個消息。他提到，如果正在醫院裡頭上班，那些平常碰面的老同事，一定會互相擊掌道賀。

他當時更強調，「今天這種情景，大概像麟洋配獲得奧運金牌，全民歡騰的狀況可以比擬。（林郁婷拿金牌是半夜，當時大街小巷沒有這麼熱鬧）」，還聽說有人擺流水席、發雞排，「我只好旅館裡，開罐啤酒來慶祝。」