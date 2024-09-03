民進黨發文「檢調沒非法搜索」！　吳宗憲打臉：不可能看得到搜索票

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，2日凌晨3時左右裁定無保請回，後續民進黨卻在臉書貼出替北檢製作一系列圖片，說明「檢方超越拘票搜索範圍」等爭議，被質疑是擅自幫北檢發言，發文不到3小時民進黨火速刪文。對此，前檢察官、國民黨立委吳宗憲認為，檢察官的搜索票，外界當然不可能看得到，「除非被搜索的人有告訴民進黨小編，到底他被搜索哪些範圍」。

民進黨臉書昨晚以「民眾黨沒說的真相」為題，發布一系列圖文，針對外界對「檢方超越拘票搜索範圍」、「柯文哲遭疲勞夜間偵訊」及「聲押理由無據」等爭議作出澄清，其中針對「檢調超越拘票搜索範圍」，圖片中提到，搜索票範圍是柯文哲位於民眾黨中央黨部的辦公室及其使用的櫥櫃。民進黨也在文中呼籲民眾黨勿胡亂指控甚至干涉司法。

對於民進黨是否看得到搜索票？吳宗憲指出，檢察官的搜索票，當然不可能看得到，「除非被搜索的人他有告訴民進黨小編，到底他被搜索哪些範圍」，但這不太可能，所以為什麼他們會這樣講？自己也不清楚。

此外，吳宗憲也強調，所有案子就要尊重檢察官偵查，現在檢察官要抗告，就等抗告結果，不宜對於每件事情妄下定論。他也說，無罪推定是司法重要原則，支持者到場聲援也許是民主態度的展現，但是不要逾越、不要超過，有些人比較激動還對檢察官人身攻擊，不需要到這個程度。

