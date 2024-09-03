民進黨大翻車！　立委：民進黨代北檢發言「完全符合社會觀感」

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民進黨大翻車！　張啓楷：立委：民進黨代北檢發言「完全符合社會觀感」

▲▼快訊／幫北檢發圖文說明「柯文哲案」　民進黨刪文遭轟。（圖／翻攝民主進步黨）

▲民進黨替北檢發圖文說明「柯文哲案」。（圖／翻攝民主進步黨）

記者邱晟軒／綜合報導

前台北市長柯文哲被控圖利京華城遭聲押獲無保請回。豈料，民進黨昨（2日）晚間卻在臉書發文，題為「民眾黨沒說的真相」，替台北地檢署護航，甚至透露搜索票的相關內容，遭網友質疑擅自為北檢代言，文章發布不到3小時便火速刪除。對此，民眾黨立委張啓楷大酸民進黨，「請民進黨放心，我們完全沒有不當聯想，民進黨代北檢發言完全符合社會觀感」。

民主進步黨臉書昨晚以「民眾黨沒說的真相」為題，發布一系列圖文，針對外界對「檢方超越拘票搜索範圍」、「柯文哲遭疲勞夜間偵訊」及「聲押理由無據」等爭議作出澄清。民進黨在文中強調，檢調在京華城案中的偵查與調查行為皆依循正當法律程序，並呼籲民眾黨勿胡亂指控甚至干涉司法。

▲▼快訊／幫北檢發圖文說明「柯文哲案」　民進黨刪文遭轟。（圖／翻攝民主進步黨）

▲民進黨臉書發布「民眾黨沒說的真相」，遭網友罵到刪文。（圖／翻攝民主進步黨）

不料，圖文一出，立刻遭到大批網友與論轟炸，質疑民進黨擅自為北檢發言。對此，民進黨緊急刪除原文，並發聲明解釋：「有關上篇文章，提及近期重大法律案件爭議說明。文章與圖卡內容皆取自相關單位官方聲明稿，用意旨在提供法律常識見解，然經討論後，確有讓人不當聯想之疑慮，故予以刪除。」

然而，網友對此澄清並不買單，留言區隨即湧入批評：「怎麼刪了呢？我還沒學到法律常識呢」、「小編是不是忘了切換到北檢帳號？」、「民進黨原來是北檢的發言人嗎？」、「黨國不分到這種程度，真是厲害了！」等酸言酸語接連不斷。

立委張啓楷也在留言區發文諷刺：「民進黨代北檢發言完全符合社會觀感」，並獲得超過2千個讚，成為熱門留言。

▲▼張啓楷也在留言區狠酸 。（圖／翻攝自民主進步黨臉書留言區）

▲張啓楷也在留言區狠酸。（圖／翻攝自民主進步黨臉書留言區）

此外，民眾黨也發文開酸民進黨，「謝謝北檢發言人民主進步黨，勇敢捍衛，為不當司法程序發聲！」更表示「剛剛想要回應，看到一半文章就404了…各位正義的鄉親，如果有北檢發言人DPP刪文的截圖，歡迎提供。」

國民黨也趁勢發文調侃民進黨，要求別急著刪文，「請繼續澄清，無關鍵事證聲押柯文哲，誤導外界邵琇佩畏罪潛逃，並透過親綠媒體引導輿論走向。」並直言：「最懂北檢訴訟策略的黨，是否聽黨指揮？」

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