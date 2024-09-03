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曝不認同柯文哲無保請回　呂秋遠：但對司法信任是社會基本公約數

▲▼柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

北檢偵辦京華城弊案，前台北市長柯文哲，2日凌晨被北院裁定無保請回，前副市長彭振聲羈押禁見。對此，律師呂秋遠今（3日）表示，這個結果，讓許多法律工作者詫異，包括他個人也不能認同，但也讓大家知道，司法體制運作，不是一個人或少數人說了算，而是有一定邏輯與制度參考。他認為，對於司法的信任與尊重，是社會最基本的公約數，而第三勢力的希望，已經被柯文哲毀了，但司法信任不能再被糟蹋。

呂秋遠表示，「柯文哲無保飭回」這個結果，雖然讓許多法律實務工作者很詫異，但是在提升司法的信任度上不會是壞事。簡單來說，就是讓大家可以知道，司法體制的運作，並不是一個人或少數人說了算，而是有一定的邏輯與制度可以參考，每個法官、檢察官，對於同樣的事實的法律詮釋，也都不會一樣。

呂秋遠表示，那麼，法官的裁定可以認同嗎？就他個人而言，是不能認同的。主要原因就是，法官以「柯文哲犯罪嫌疑並不重大」為理由，認為與羈押要件不符，因此連擔保都不必，直接無保飭回。

可是，呂秋遠說套兩句柯市長曾經說過的話，「屬下貪污，老闆不可能不知情」、「蓋章就是要負責任。」如果彭振聲犯罪嫌疑重大，就柯文哲的標準來說，怎麼可能不重大？這次的容積率核准公文，蓋章、負責，然後不知情？

呂秋遠說，這不是文山區的路燈不亮要不要維修的問題，而是從郝龍斌時代就開始的重大利益案，金額高達數百億，柯文哲不知情？是今年三、四月看報紙才知道？不是吧！苗博雅議員早在幾年前就已經針對這件事質詢，但柯一出法院就說謊，寧願承認自己笨，也不願意承認自己壞。

呂秋遠再說，而法官在這時候，對於副市長與市長的標準，怎麼完全不同？彭副市長，因為主持會議，所以犯罪嫌疑重大，柯市長，因為日理萬機、不懂專業，所以蓋章也不用知情、不用負責，對於幾百億的好處就這麼送給財團，柯文哲不知道，因此犯罪嫌疑並不明顯，法官對彭副市長如此嚴苛，但對於柯市長在案件的實質影響力，完全拋諸腦後，這到底是什麼標準？

呂秋遠指出，不贊成法官的裁定，但並不代表他就會去北院抗議，因為在民主社會裡，大家必須尊重制度，也必須接受制度下做的決定，而不是動輒就用政治迫害來解釋這一切。鄭文燦被收押是如此、柯文哲被聲押、被無保飭回，也是如此。而台北地檢署對於法院的裁定，應該會進行抗告，由高等法院決定是否發回或駁回。

呂秋遠坦言，不論如何，柯文哲自己承認「識人不明」、「用人不當」、「財務不清」、「申報不實」、「凡事不知」，就政治人物的標準來看，已經完全破產。至於司法部分，就讓高等法院檢核地方法院的裁定，結果如何，他都願意接受，這並不是因為他相信柯文哲每天七點辦公，卻什麼都不知道，而是希望司法不會被任何外力干涉與欺瞞。

最後，呂秋遠強調，對於司法的信任與尊重，是這個社會最基本的公約數。第三勢力的希望，已經被柯文哲毀了，司法的信任不能再被糟蹋，這是至少他願意去相信的事。

特別的是，呂秋遠也在留言區貼上，動力火車的歌曲「我不知道」，似乎在回應柯文哲2日所說的「容積率840%，自己其實完全不知道」，引來不少網友按讚。

▼呂秋遠貼出歌曲「我不知道」。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠)

▲▼呂秋遠貼出歌曲「我不知道」，意有所指。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠)

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