談判破局害6人質亡！　納坦雅胡「罕見致歉」後堅稱：不會妥協

▲納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）罕見向死亡人質家屬致歉。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍8月31日在加薩一處地道內尋獲6名人質遺體，且這6名人質都是被近距離行刑式槍殺，引發以色列民眾怒火。總理納坦雅胡也罕見向死者家屬致歉，但同時拒絕在停火協議上讓步，堅持將以軍駐留在加薩南部的邊境區域。

綜合外媒報導，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在記者會上首度向人質家屬致歉，「我和國家的心都碎了，我請求你們的原諒，我們沒能成功讓他們活著回家，我們差一點就贏了，但我們沒有。」

▲以色列民眾聚集在納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）官邸外抗議。（圖／路透）



納坦雅胡強調，他現在正努力尋找一切可能，將剩餘的101名人質帶回以色列，目前他已將停火協議中第一階段釋放的人質數量增至23名。

以色列衛生部驗屍後指出，這6名人質都是被近距離槍殺的，因此初步判斷這些人質是在以軍抵達不久前才剛遭哈瑪斯殘忍殺害。原本有望獲釋的人質因政府談判不力被殺的消息傳出後，點燃了全國人民的怒火，數十萬人湧上街頭抗議。

▲納坦雅胡堅持以軍必須駐留在加薩南部的「費城走廊」。（圖／路透）



而面對全民憤怒指責，納坦雅胡仍堅持在停火協議上絕不讓步，尤其以色列軍隊不能從加薩南部的「費城走廊」（Philadelphi corridor）撤離。

費城走廊是加薩南部與埃及接壤的狹窄土地，長約14.5公里，納坦雅胡稱，哈瑪斯是透過此地走私大量武器，「邪惡分子需要費城走廊，所以我們必須控制這裡，出於這個原因，我們必須堅持在那裡。」

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