拜登批納坦雅胡「做得不夠」　美以忠實盟友裂痕再現

▲拜登與納坦雅胡再度因以哈談判協議停滯不前而出現裂痕。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）2日表示，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在釋放被哈瑪斯挾持的人質方面「做得不夠」，並補充說他「接近」向談判代表提出一項最終協議，以達成加薩地區的人質釋放和停火協議。不過他的回答，再度讓他和納坦雅胡之間的關係陷入尷尬。

CNN報導，拜登總統的這番言論是在他返回白宮準備與美國官員商討一項旨在釋放加薩人質並停火的協議時發表的。民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris），也參加了此次會議，隨後與拜登一同前往匹茲堡參加競選活動。

加薩南部拉法市一條隧道內日前發現了以色列6具人質的遺體，其中包括擁有以色列和美國雙重國籍的赫許（Hersh Goldberg-Polin）。人質遺體的發現引發以色列舉國憤怒罷工、抗議。

當被問及納坦雅胡是否做得夠時，拜登簡單回答，「沒有」。

拜登的回應反映了白宮內部對以色列領導人在處理衝突和人質談判中的不滿，但同時也表明拜登在公開場合不願過多批評納坦雅胡。

一名以色列高層消息人士批評了拜登的言論，「令人驚訝的是，拜登總統試圖向納坦雅胡總理施壓，而不是向繼續反對任何協議的哈瑪斯領袖辛瓦爾（Sinwar）施壓，納坦雅胡此前已同意了總統在5月31日的提議以及美國在8月16日的調解提議。」

該名高層也說，拜登的聲明也很危險，因為這是在哈瑪斯處決了包括一名美國公民在內的六名人質的幾天後發表的。

對此，美國官員回應，「總統已經明確表示，哈瑪斯對赫許等人的死亡負有責任，哈瑪斯領導人將為他們的罪行付出代價。他同時也呼籲以色列政府加速行動，確保剩餘失蹤人質的釋放。」

拜登與納坦雅胡關係恐怕又回重返緊張，他們之間的長期關係有時會出現緊張，特別是在過去一年中以色列對加薩的戰爭期間，使這一關係變得更加脆弱。

當被問及納坦雅胡對他的評論時，拜登回應，「我們仍在談判中——不是和他，而是和卡達與埃及。」