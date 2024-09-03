普丁飛抵蒙古國　ICC發逮捕令後「首訪成員國」

▲普丁2日訪問蒙古國。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁2日不畏國際刑事法院（ICC）逮捕令於2日訪問蒙古國，並預計與該國總統會面，這也是普丁在逮捕令後首度訪問ICC成員國。

根據《華盛頓郵報》報導，ICC在去年3月以在烏克蘭犯下戰爭罪為由對普丁（Vladimir Putin）發布逮捕令，指控他應對涉嫌非法驅逐兒童，以及非法將兒童從烏克蘭佔領地轉移到俄羅斯聯邦的戰爭罪負責。

依照ICC創立的羅馬規約（Rome Statute），一旦嫌犯踏上成員國領土，成員國有義務拘留ICC針對發出逮捕令的嫌犯，但實際上ICC不具任何強制執行機制。

普丁2日乘坐飛機降落在蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar），預計3日將與蒙古國總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）會面。克里姆林宮表示，普丁是應呼日勒蘇赫邀請，前往當地參加蒙古和蘇聯軍隊在哈拉哈河（Khalkhin Gol river）戰勝日軍的85周年紀念活動。

儘管蒙古國是ICC成員之一，但蒙古國和俄羅斯一向交好，雖然烏克蘭已要求蒙古國逮捕普丁，但蒙古國並沒有任何執行逮捕令的跡象。

人權觀察組織（Human Rights Watch）指責，迎接普丁造訪不僅是對俄羅斯軍隊罪行受害者的侮辱，還會破壞法律原則。

ICC發布逮捕令後，普丁曾取消出席2023年8月在南非舉行的金磚五國（BRICS）峰會，改派外交部長參加。