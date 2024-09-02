1天內連炸2次！青年運動疑再「轟船」　2商船在紅海被擊中

▲懸掛希臘國旗的Sounion號油輪上月遭青年運動攻擊後，9月2日再傳出有2艘船隻遇襲。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

9月2日，伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯「胡塞」）疑似再次發動攻擊，在葉門北部襲擊了2艘船隻。這起攻擊行動是青年運動在紅海的最新行動，同時也加劇了外界對紅海航運安全的擔憂。

美聯社引述英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，在當天的第一場攻擊中，遇襲船隻首先被2枚砲彈擊中，隨後船隻附近發生了第3次爆炸。UKMTO指出，這場襲擊並未造成人員傷亡，船隻在進行損害控制後，繼續駛向下一個停靠港。

UKMTO提供的攻擊時間線和坐標都與懸掛巴拿馬國旗的油輪「藍色瀉湖1號」（Blue Lagoon 1）相符。這艘油輪從俄羅斯的烏斯季盧加（Ust-Luga）出發後，載著俄羅斯的貨物前往未公開的目的地。然而，船舶公司暫時還未就這起襲擊做出回應。

稍後，UKMTO通報青年運動在荷台達（Hodeidah）附近發動了第2次襲擊。英國海事安全公司安布雷（Ambrey）指出，這場襲擊的發生地點距離藍色瀉湖1號遇襲的地方只有數公里遠，這次一架無人機擊中了一艘商船，但並未造成人員傷亡。

青年運動至今還未宣稱對這2起攻擊負責，但這個武裝組織自加薩戰爭爆發以來，就頻繁襲擊紅海上的船隻，而最新的2起襲擊進一步加劇了紅海區域的安全危機。與此同時，青年運動8月21日在荷台達外海對懸掛希臘國旗的Sounion號油輪發動攻擊後，火勢就持續燃燒至今。目前，救援隊伍正在努力搶救這艘載有約100萬桶原油的油輪。