黃國昌3跡象如「民眾黨實習主席」　戰狼夫婦列決策小組

▲民眾黨挺柯戰清白，多場記者會皆由黃國昌（右）站上火線主導，儼然成為實習黨主席。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，民眾黨主席柯文哲因京華城案官司纏身，黨籍立委黃國昌已漸取得白營二把手地位，儼然如實習黨主席，勢將左右白營的下一步。白營權落黃國昌的觀察點有三，首先，柯8月30日遭檢廉搜索、約談當天，黨宣布成立中央緊急應變小組，檯面上雖由黃與中央委員林富男、中評會主委李偉華擔任共同召集人，一連好幾天的記者會也是黨內要角排排坐，但實際上皆由黃主控發言、回應媒體提問。

其次，本刊掌握，白營宣布成立緊急應變小組前，早有一個7人決策小組，此小組自假帳案爆發即已成形，是真正操盤及拍板攻防方向的「白營大腦」。

這個白營大腦的7人小組成員包括黃國昌、立委黃珊珊、黨正副秘書長周榆修及許甫、黨團主任陳智菡，以及黨發言人吳怡萱、戴于文；其中，律師出身的「雙黃」提供法律及政治建言，周主導黨務、政治攻防，「戰狼夫婦」肩負空戰及輿論戰，包括黨對外的聲明稿、記者會召開時間點，都先由這群白營大腦先沙盤推演或預擬，再交由緊急應變小組成員過目後拍板，

▲柯文哲司法案纏身，白營實際決策核心共組7人小組，「戰狼夫婦」陳智菡（前左）、許甫（前右）也在列。

值得關注的是，黃珊珊遭中評會停權3年後角色已漸淡出，取而代之的是黃國昌角色日益加重，例如對於柯與檢廉攻防，黃一改過去不在群組發言的風格，反而多次主動獻策、下指導棋，「讓黃國昌近日站在第一線對外攻防，黨內已有沒說出口的默契，就是先讓他實習黨主席了！」

▲黃珊珊遭黨停權3年、漸退出白營決策圈，但仍深受柯文哲及夫人陳佩琪信任。

不只如此，柯文哲這次選任律師，除有幫他打過作家葛特曼指控活摘器官官司的陸正義團隊，還有前特偵組檢察官鄭深元，鄭在黃國昌創立的台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會擔任理事，被視為與黃關係深厚，柯遭檢廉搜索、約談，到聲請提審遭駁，出面發言的都是鄭，可看出黃與鄭在司法戰的重要角色。



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