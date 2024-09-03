北檢辦柯文哲3天3夜　黃暐瀚點民眾黨「續存危機」：考驗剛開始

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

歷經3天3夜的審訊，民眾黨主席柯文哲在2日被法院裁定無保請回。對此，媒體人黃暐瀚表示，柯文哲在民眾黨中的「不可取代性」，其實反而是黨的「續存危機」。

黃暐瀚2日以「民眾黨的下一步？」為題發文，他先以前總統陳水扁於2008年涉案、前總統馬英九2007年因特別費案被起訴等兩例舉例，指出民進黨、國民黨並未因為黨內少了「明星主席」就分崩離析。

黃暐瀚指出，黨是一群志同道合的人，一起為同一個理念奮鬥打拼，但從這次民眾黨的事件來看，柯文哲的「不可取代性」，其實反而是民眾黨的「續存危機」，照理說黨主席可能卸任，甚至涉案，或有一天年長退休離開，黨都「應該」還會在。

▲柯文哲身陷京華城弊案風暴。（圖／記者黃哲民攝）



他說，柯文哲的司法案才剛開局，第一局獲無保請回卻不是無罪確定，要說京華城案過關還言之過早；此外，柯文哲還可能面對「政治獻金案」、「北士科案」、「果菜市場案」等案，「如果任何一個環節被押或被起訴，民眾黨怎麼辦？有沒有一套『指定倖存者』機制，讓民眾黨可以繼續『清廉、勤政、愛民、愛鄉土』，維持理念，打拼向前？」

黃暐瀚表示，若柯文哲的粉絲將「無保請回」當做「無罪確定」，就是錯誤解讀，「步出北院之後，柯文哲與民眾黨的考驗，才剛要開始」。