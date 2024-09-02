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美國正妹拍「色色廚房」性感直播　下秒鍋子發爐竄大火

正妹拍色色廚房　秒變驚悚片！鍋子「發爐」釀大火

▲鍋子火勢甚至越來越旺「發爐」，讓女主播嚇到花容失色，不斷驚聲尖叫。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

美國佛羅里達一名女直播主，近日在進行色色廚房的直播拍攝時，突然瞬間變成火警現場，讓網友與粉絲都嚇壞。

影片可見，女直播主穿著性感清涼，進行「色色廚房」拍攝，但不知為何鍋子突然燒起來，火勢甚至越來越旺「發爐」，讓女主播嚇到花容失色，不斷驚聲尖叫。旁邊一名男性工作人員發現狀況不對，跑過來幫忙，但他們沒有使用滅火器，而是打開流理台下方櫃子，之後男子把燒起來的鍋子，直接丟進流理台下方。

正妹拍色色廚房　秒變驚悚片！鍋子「發爐」釀大火

▲鍋子的火勢一發不可收拾。（翻自X平台）

這時鏡頭沒有再看到火苗竄出，燒紅的電磁爐具也沒再冒出大火。但女主播依舊驚魂未定，不斷呼喊「歐買尬」，最後要求男子把大門打開，影片也到此結束。這段18禁情色廚房秒變恐怖火警的片段，隨即被網友們傳開並熱議，網友們也直呼：「好恐怖！」、「注意安全是最重要的。」、「這樣滅火方法對嗎？」、「為何不先關火？」


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