快訊／幫北檢發圖文說明「柯文哲案」　民進黨遭轟突刪文

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

歷經3天3夜的審訊，民眾黨主席柯文哲在今（2日）被法院裁定無保請回。對此，民主進步黨2日晚間以「民眾黨沒說的真相」為題發出系列圖文，卻在發布後不到3小時被網友轟到刪文。

民主進步黨全文如下：

民眾黨沒說的真相！

胡亂指控司法 企圖混淆視聽

民眾黨日前召開記者會指控北檢偵辦京華城案，企圖以政治聲量來干預司法混淆視聽！面對其所質疑的三項指控，檢方先後發出聲明指出若干指控明顯與事實不符：

1.檢調超越拘票搜索範圍？

真相是：搜索票範圍是「柯文哲位於民眾黨中央黨部的辦公室及其使用的櫥櫃」

柯文哲在中央黨部雖無專屬辦公室，但仍會於此處開會及辦公，檢調依照法院核准的搜索票紀載（記載）的範圍，以合比例的方式檢視辦公室位置區、員工座位圖及相關櫥櫃，確認有無柯文哲實際使用的座位及櫥櫃，過程中未執行其他員工的私人物品及辦公座位，並依規定全程錄影，且當天民眾黨秘書長與律師在場都未表示疑義。

2.️柯文哲遭疲勞夜間偵訊？

真相是：夜間偵訊有休息時間

柯文哲謊稱拒絕夜間偵訊的逮捕違法，事實上檢察官有告知可以先休息後再接受訊問，但遭到柯文哲拒絕，且柯文哲還想離開偵查庭，檢方審酌柯文哲有勾串共犯及證人之虞，因此檢方依《刑事訴訟法》當庭逮捕柯，沒有違法疑慮。

3.：聲押理由無據？

真相是：聲押是為避免串供

京華城案牽連甚廣且罪證逐漸浮出檯面，且相關涉案人士如應曉薇、沈慶京、彭振聲等都已收押禁見，為避免共犯互相卸責且有串證的風險，檢方聲押柯文完全符合司法實務常態，並非民眾黨所云理由無據。

檢調偵辦京華城案實施之偵查、調查等作為，均嚴守正當法律程序，呼籲民眾黨切勿胡亂指控，且意圖染指甚至干預司法，企圖利用政治施壓阻礙影響檢廉查辦京華城弊案！

網友看完紛紛留言，「我還以為是北檢呢，幹嘛替公家機關說話」、「以前國民黨被嗆黨國不分」、「不演了還是小編沒切帳號XD」、「你各位小心啊」、「不演了才是可悲的地方，代表沒在怕」、「刪文了嗎？我還以為是我被封鎖」、「指導辦案」、「小編知道用官方Fb發這篇代表甚麼意思嗎？民進黨幫檢方澄清欸哇靠」。