　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控「關鍵錄音」偵辦中

台新金董座吳東亮滲透新光金鐵證曝光，北檢接獲相關錄音檔偵辦中。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

新光金與台新金合併案傳出內鬼風波，台北地檢署接獲檢舉，指新光金董事會早就被台新金董座吳東亮滲透，才會接受台新金開出比中信金更差的條件合併，嚴重損及新光金股東權益。如今關鍵鐵證曝光，台新金董座吳東亮被錄到親口承認新光金的魏寶生等4席董事是他個人以大股東身分的指派，證實新光金董事會早就被台新金董座吳東亮指派的董事滲透，不僅是假合意合併，涉及背信等罪，更已違反「金金分離」原則，台北地檢署已接獲相關錄音檔偵辦中。

新光金8月間董事會以11票同意、3票反對、1票棄權，通過與台新金合併，訂10月9日舉行股東臨時會討論，新光金有股東認為，在此之前，新光金董事會早已遭台新金控制，有心人士先用委託書拿下新光金董事會，派4席董事進駐，再於8月間的董事會投票同意低價換股跟台新金合併，出賣新光金股東利益，如今更傳出在要廣為收購委託書，以利在新光金股東會中通過此一對新光金股東不利的合併案。

本刊調查，台新金董座吳東亮是「嘉浩股份有限公司」指派到台新金控擔任董事長，彭雪芬則是「嘉浩股份有限公司」指派到新勝公司擔任董事，新勝公司則獨資成立新柏公司，新勝及新柏共持有新光金3.006%股票，再由新柏公司指派魏寶生、吳東明及洪士琪與林敦仁等4人至新光金擔任董事，也就是說，吳東亮與彭雪芬夫婦早已透過「嘉浩股份有限公司」，實質同時控制台新金及新光金，明顯違反「金金分離」原則。

更離譜的是，指派魏寶生等4名董事進入新光金董事會的新勝公司，去年8月舉行股東會時，台新金董事長吳東亮並非新勝公司董事卻在場，當時有股東詢問新勝如何選派魏寶生等4名董事進台新金這時，新勝的股東也是新柏公司董事長的吳東勝表示：「是也麻煩台新那邊幫忙大家來研究」話還沒講完，吳東亮就急著出聲表示：「與台新無關啦，是我啦，是我個人啦，我是大股東的身分。」

知情人士指出，吳東亮雖然強調指派董事到新光金與台新金無關，但吳東亮他是台新金的董事長，怎麼能說與台新金無關？新勝公司股東會上，吳東亮已直接承認，新光金的法人董事是他個人決定的，這導致新光金的董事會欠缺獨立性，當合併利益發生衝突時，竟然通過讓台新金省錢，但新光金廣大股東權益受損的條件，主動讓利3成給台新金，不接受條件較好、體質較佳的中信金合併。

本刊調查，新光金有小股東認為與台新金合併後會有3成損失，已成立自救會，也有股東提出刑事背信告訴，自救會認為，新光金並非真合意與台新金合併，而是少數股權利用委託書，且在違反政府「金金分離」的原則下，要讓新光金讓利與新光金合併，有賴金管會及台北地檢署查明真相以維護金融秩序與新光金股東權益。

如今更嚴重的是，市場上盛傳台新金董事長吳東亮再次複製透過委託書掌控新光金董事會的手法，在市場上大量收購委託書，預估要花逾10億元，取得足夠投票權，要在新光金股東會投票通過董事會同意的新新併方案，一旦合併成功台新金恐獲利數百億元，有新光大股東質疑，這無疑又是少數股東以收購委託書方法出賣新光金多數股東利益卻成就台新金。


更多鏡週刊報導
【獨家】新新併換股惹議　台新金、新光金大股東遭質疑違反金金分離
【京華城案延燒】彭振聲羈押理由曝光　關鍵共犯已潛逃
【京華城案延燒】柯文哲北檢前發表談話　感謝小草支持

 
ET快訊
全球首例！空巴A350「引擎起火」　國泰緊急取消航班
八大行庫不動產放款額度已不到5千億　財部：首購優先
愷樂懷孕了！「藍勾勾湧入道賀」謝忻：恭喜妳
民眾黨：謝謝北檢發言人民主進步黨！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狗「沒繫牽繩」亂吠！害人跌倒引發氣喘　飼主判賠

快訊／吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控「關鍵錄音」偵辦中

快訊／淡水驚傳砍人案！管委會3人「持刀砍承租戶」逃亡　警追緝中

快訊／新北女墜樓！　腦漿溢出當場死亡

板橋通緝犯拒檢「狂撞4警機車、3客車」逃逸！起獲空氣槍、吸食器

買賣史蒂諾斯處方箋　18病患涉「轉讓毒品」遭約談

快訊／台中輪胎行火警！消防局出動12分隊射水搶救中

快訊／台中「夜景秘境」都會公園男子陳屍賓士車

快訊／關鍵共犯被傳潛逃！邵琇珮廉政署應訊　移送到北檢

3.2兩「鍍金項鍊」當20萬！想撈黃金財遭逮　他喊冤：不知是假的

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

柯文哲遭調查2天無保請回　面色凝重發聲！陳佩琪落淚

吳怡萱現身北檢向媒體致歉　轉頭炮轟鍾小平：限期道歉

狗「沒繫牽繩」亂吠！害人跌倒引發氣喘　飼主判賠

快訊／吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控「關鍵錄音」偵辦中

快訊／淡水驚傳砍人案！管委會3人「持刀砍承租戶」逃亡　警追緝中

快訊／新北女墜樓！　腦漿溢出當場死亡

板橋通緝犯拒檢「狂撞4警機車、3客車」逃逸！起獲空氣槍、吸食器

買賣史蒂諾斯處方箋　18病患涉「轉讓毒品」遭約談

快訊／台中輪胎行火警！消防局出動12分隊射水搶救中

快訊／台中「夜景秘境」都會公園男子陳屍賓士車

快訊／關鍵共犯被傳潛逃！邵琇珮廉政署應訊　移送到北檢

3.2兩「鍍金項鍊」當20萬！想撈黃金財遭逮　他喊冤：不知是假的

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣到哭　遭新娘親友出面打臉

狗「沒繫牽繩」亂吠！害人跌倒引發氣喘　飼主判賠

主管揪「集體嫖妓」再舉報！害員工全失業　真相竟是公司黑暗陰謀

快訊／吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控「關鍵錄音」偵辦中

北檢辦柯文哲3天3夜　黃暐瀚點民眾黨「續存危機」：考驗剛開始

狂粉擠爆澳門飯店！全紅嬋嚇壞「逃進廁所哭」　失控畫面曝光

邵雨薇26歲才開始抗老　笑認第一條細紋冒出自己都不知道

快訊／田曉雯力克澳洲強敵晉單打4強　連2屆帕運進帳女單獎牌

鋼琴家遺書揭藝術工作者困境　聽那潮起潮落的響聲

快訊／淡水驚傳砍人案！管委會3人「持刀砍承租戶」逃亡　警追緝中

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

社會熱門新聞

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

即／淡水驚傳砍人案！管委會持刀砍承租戶

快訊／台中都會公園男子陳屍賓士車

板橋男拒檢狂撞4警車逃逸！查出是通緝犯

即／「關鍵共犯」邵琇珮移送到北檢

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

即／2被害女「畫出家中格局」　NONO急和律師咬耳朵

即／高雄女全身血泊倒慢車道亡　警拉線封鎖調查

柯文哲圖利百億獲請回　前法官質疑不符經驗法則

即／台中輪胎行火警！消防局出動12分隊射水搶救中

買賣禁藥處方箋　18病患涉販毒遭約談

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

更多熱門

相關新聞

正妹拍「色色廚房」　鍋子發爐竄大火

正妹拍「色色廚房」　鍋子發爐竄大火

美國佛羅里達一名女直播主，近日在進行色色廚房的直播拍攝時，突然瞬間變成火警現場，讓網友與粉絲都嚇壞。

罕見！「深海隱士」現蹤南極

罕見！「深海隱士」現蹤南極

如集中營！　竹北恐怖幼兒園竟連2年出事

如集中營！　竹北恐怖幼兒園竟連2年出事

柯文哲無保請回　館長23字聲援

柯文哲無保請回　館長23字聲援

竹北恐怖幼兒園！　家長看監視畫面心碎

竹北恐怖幼兒園！　家長看監視畫面心碎

關鍵字：

鏡週刊新新併吳東亮新光金

讀者迴響

熱門新聞

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

愷樂懷孕了！閨蜜莎莎鬆口回應

即／偷刪圖文　民眾黨：謝謝北檢發言人民進黨

即／淡水驚傳砍人案！管委會持刀砍承租戶

「妹妹傳來LINE貼圖」破萬人爆共鳴：想買了

快訊／愷樂消失4年IG突曬「寶寶超音波照」：你好

法國男迷昏妻子供72人性侵　出庭受審

波特王刪除頻道485支影片！　「以後不能重播了」曝原因

柯文哲無保請回　美女發言人宣布：今天起吃素一年

摩羯「環流雨彈來襲」明起連下7天　一圖看降雨趨勢

罕見！「深海隱士」現蹤南極

全球首例！空巴A350「引擎起火」　原因曝光

導遊突求「組隊住4人房」全場靜默！結局神展開

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面