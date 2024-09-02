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徐巧芯轟北檢辦案「像無頭蒼蠅」　羅織罪名要入人於罪

▲▼徐巧芯 徐宇甄 國民黨團時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯批評，北檢辦案如無頭蒼蠅，羅織罪名入人於罪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨立法委員徐巧芯2日現身基隆，力挺身陷罷免案的基隆市長謝國樑。期間，她談到京華城弊案，抨擊北檢辦案就像無頭蒼蠅，羅織罪名要入人於罪，不僅拘提北市府前兵役局長朱亞虎被裁定無保請回，連北市府都委會執秘邵琇珮出國旅遊都被誣賴成是「潛逃出境」，這樣的北檢顯然是荒謬、荒謬、再荒謬。

徐巧芯受訪表示，京華城20％容積獎勵有無圖利、貪污，大家都想知道，希望檢方勿枉勿縱，但現在北檢亂辦一通、亂約一通，就像無頭蒼蠅，羅織罪名要入人於罪，她非常不能接受。

徐巧芯指出，她認識被約談的朱亞虎，對方是退伍軍人協會的前輩，並非威京集團主席沈慶京的帳房，但北檢卻看政論節目辦案、聽議員說法，在毫無證據的情況下辦案。

她說，過去北檢只要「辦過（案子）的人」就算沒有順利起訴，也人人升官，現在的北檢是不是想要有樣學樣，再次入人於罪？她想請問檢察官，金流在哪？若是貪污，總有金流吧？

徐巧芯指出，台北地院新聞稿裡，北檢有提到北市府邵姓女同仁潛逃出境，以此要羈押柯文哲，結果市府證實邵女只是依一般程序請假出國旅遊，先前根本也沒被約談，結果卻突然成為北檢口中的「潛逃嫌疑人」，這難道不冤枉？

她強調，希望北檢不要亂辦案、亂放話，每次對外都說「偵查不公開」，但辦案內容卻老是出現在特定媒體，而且還是扭曲的發言，難道是北檢過去太常羅織罪名，現在真正該辦案的時候，已經不會辦案了？看看桃園地檢署偵辦前桃園市長鄭文燦涉貪案，再看看北檢如何偵辦柯文哲，兩者真是天壤之別。

徐巧芯說，如果能確認柯文哲涉案，全台灣沒有人會反對，但若沒有證據就誣賴他人，連基層公務員都被誣賴成是潛逃出境，這樣的北檢顯然是荒謬、荒謬再荒謬。

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