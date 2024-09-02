快訊／發柯文哲案圖文偷刪　民眾黨：謝謝北檢發言人民主進步黨

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭聲押，但台北地院2日裁定無保請回。沒想到，民主進步黨2日晚間以「民眾黨沒說的真相」為題發出系列圖文幫北檢說明，卻在發布後不到3小時被轟到刪文。對此，台灣民眾黨也發文狠酸，「謝謝北檢發言人民主進步黨」。

台灣民眾黨2日晚間發文表示，「謝謝北檢發言人民主進步黨勇敢捍衛，為不當司法程序發聲」、「剛剛想要回應，看到一半文章就404了…各位正義的鄉親，如果有北檢發言人DPP刪文的截圖，歡迎提供」。

謝謝北檢發言人 民主進步黨 勇敢捍衛，為不當司法程序發聲！ 由台灣民眾黨發佈於 2024年9月2日 星期一

針對刪文一事，民進黨2日晚間8時許也發文表示，「有關上篇文章，提及近期重大法律案件爭議說明。文章與圖卡內容皆取自相關單位官方聲明稿，用意旨在提供法律常識見解，然經討論後，確有讓人不當聯想之疑慮，故予以刪除。」

然而文章PO出後並不被網友買單，「這個小編今年kpi肯定很低了，幫QQ」、「演得不錯，下次別演了」、「已購買，孩子很愛吃」、「小編雞腿沒了」、「刪掉那麼多精美圖卡，小編心裡一定在淌血」、「台北地檢署黨支部發文了」。