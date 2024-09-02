轟賴清德肅貪手段如習近平　國民黨：不能只打擊柯文哲、鄭文燦

▲國民黨發言人楊智伃出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，原本外界預估柯文哲被羈押或高額交保的機率高，今（2日）凌晨被法院裁定無保請回。國民黨發言人楊智伃晚間對此表示，北檢在未掌握貪污金流，未約談多位關鍵關係人的情況下，強硬聲押柯文哲，日前又突然終結前桃園市長鄭文燦的政治生命，呼籲賴清德若真的有肅貪、反貪的決心，打擊對象就不能僅限於鄭文燦、柯文哲等黨內外政敵。

楊智伃指出，賴清德浮動標準的肅貪，難免被質疑像是習近平的手段，從賴清德聲稱「打詐、掃黑、肅貪，是執政黨重要工作，不得不然。」這是賴對檢方調查、起訴鄭文燦的感言。但事實是，鄭文燦收賄的事實在有力人士的運作下塵封七年，承辦檢察官苦無辦法，賴清德上台後開了綠燈，司法的正義突然又回來了，隨著羈押、起訴，直接終結鄭文燦政治生命。

接著是柯文哲涉入的的京華城弊案，楊智伃批，北檢在未掌握貪污金流，未約談多位關鍵關係人的情況下，強硬聲押柯文哲。數天的調查期間，有心人士透過偏綠媒體不斷放話，企圖在羈押庭前影響輿論。若不是檢方特意洩漏偵查事證的違法操作，就是主管機關對假訊息的蓄意放任，「整體調查過程，政治操作斧鑿之深，台灣民眾看得清清楚楚。」

楊智伃認為，賴清德若真的有肅貪、反貪的決心，打擊對象就不能僅限於鄭文燦、柯文哲等黨內外政敵，不免讓外界有以肅貪為名，行鬥爭之實的觀感。

楊智伃呼籲賴清德，請用相同標準重辦自家弊案，台南市長黃偉哲涉台南光電案、超思進口雞蛋爭議拖延一年多、小吃店接16.5億快篩案、前綠委陳歐珀im.B詐騙案、疫苗採購封存30年等弊案，都請按照相同標準重新徹查，且也應徹底追究過去七年護航鄭文燦的幕後黑手，不應可能是賴清德的同黨中人就忽視、縱放。

「請執政當局用一致標準，合法行動來告訴全民」，楊智伃強調，中華民國的檢調不是政治鬥爭的工具。否則，賴清德總統就像是處於權力的不安全感中，變得越來越像自己討厭的習近平。

