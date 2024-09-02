　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

摩羯「環流雨彈來襲」明起連下7天　一圖看降雨趨勢

▲▼大雷雨 午後雷雨 天氣 路上行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲受到颱風外圍環流影響，明晚起大台北、東半部等地區不定時有短暫陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

輕颱「摩羯」今（2日）下午2時登陸呂宋島，中央氣象署預估，未來通過呂宋島北部進到南海，對台灣無直接影響，但明晚起受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，持續到周五，周六到下周一因低壓帶環境，降雨範圍較大。

氣象署資料顯示，摩羯以每小時17公里速度，向北北西進行。氣象署預報員林定宜說，摩羯目前位於鵝鑾鼻南南東方660公里海面上，未來將通過呂宋島北部、經巴士海峽到南海東沙島海面的機率較高，未來會再增強，暴風圈半徑也會擴大，對台灣沒有直接影響。

但林定宜表示，受到颱風外圍環流影響，台灣附近海面將有長浪出現，從明晚到後天東半部包括蘭嶼、綠島，周四到周日南部、東南部沿海及澎湖地區也會出現長浪情形，海邊活動要多留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼摩羯颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

▲摩羯颱風預估未來將通過呂宋島北部、經巴士海峽進入南海。（圖／氣象署提供）

降雨方面，林定宜指出，今晚到明天白天晴到多雲，迎風面因水氣增加，基隆北海岸、東半部、恆春半島及中南部地區都有零星短暫陣雨，尤其中南部及恆春半島雨勢比較明顯，中南部及其他山區留意午後有局部短暫雷陣雨。

他說，明晚開始受到颱風外圍環流帶來的水氣，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，延續到周四。周五颱風離台灣較遠，南部、東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，中部以北午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，周六到下周一因台灣位於低壓帶環境，水氣較多，預估降雨範圍擴大，南部、東南部、澎湖、金門及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區午後有短暫雷陣雨。雖然摩羯沒進來台灣，但滿多地方都下雨，斷斷續續都有雨勢。

溫度方面，林定宜指出，明天高溫炎熱，各地32至36度，因東風沉降關係，新竹、苗栗可能有37度高溫。氣象署針對7縣市明日發布高溫資訊，新北市、新竹市、新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣，有連續36度高溫的機率。

此外，林定宜表示，周末以後台灣位在低壓帶環境，低壓帶當中有些熱帶系統可能會發展，但其位置跟強度、路徑充滿不確定性，氣象署持續觀察。

▲▼天氣預報。（圖／氣象署提供）

▲氣象署說明未來天氣重點。（圖／氣象署提供）

ET快訊
許光漢才傳吃不飽　劉世芳「無預告」赴成功嶺視察
快訊／NONO慘了！2被害女「畫出家中格局」　他急和律師咬耳
她帶狗吃藏壽司挨批噁心！官方重申「禁帶寵物」：已緊急消毒
快訊／央行找22家銀行開會　討論結果出爐
獨／愷樂懷孕了！羅志祥經紀人：等下問他
大胃王現身！「他免費吃藏壽司124盤」 抽中吉伊卡哇機率曝
快訊／愷樂突曬「寶寶超音波照」！
打臉柯文哲不知容積率840%！　顏若芳曝2證據：會被滿嘴謊言

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張國煒被指「唸英文不順」！ 釣出K董親回：我本來就是台灣死孩仔

導遊突問「誰願意組隊住4人房」全場靜默　她好心點頭！結局神轉

高雄輕軌「月台爆人潮」原因曝　他喊話交通部長：快補足列車

摩羯「環流雨彈來襲」明起連下7天　一圖看降雨趨勢

九月份「超強運三星座」　專家：貴人運佳　收入大翻倍

感恩搶修東部鐵道辛勞　慈濟慰勞台鐵花蓮工務人員

想被叫姐姐還是妹妹？　女網友喊「1叫法」絕對不行：一秒變臉

9月愛情運勢大解析！4星座「桃花爆棚」順利脫單

香港旅遊界大佬蔡百泰：花蓮，恢復了！

大胃王現身！「他免費吃藏壽司124盤」 抽中吉伊卡哇機率曝光

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

張國煒被指「唸英文不順」！ 釣出K董親回：我本來就是台灣死孩仔

導遊突問「誰願意組隊住4人房」全場靜默　她好心點頭！結局神轉

高雄輕軌「月台爆人潮」原因曝　他喊話交通部長：快補足列車

摩羯「環流雨彈來襲」明起連下7天　一圖看降雨趨勢

九月份「超強運三星座」　專家：貴人運佳　收入大翻倍

感恩搶修東部鐵道辛勞　慈濟慰勞台鐵花蓮工務人員

想被叫姐姐還是妹妹？　女網友喊「1叫法」絕對不行：一秒變臉

9月愛情運勢大解析！4星座「桃花爆棚」順利脫單

香港旅遊界大佬蔡百泰：花蓮，恢復了！

大胃王現身！「他免費吃藏壽司124盤」 抽中吉伊卡哇機率曝光

北屯2千坪鐵皮市場改建BOT案啟動　最快年底招商

文博會、奇美特展及漢堡節落幕　城市食力及濱海韶光季接力放送

住淡水飯店贈「專車旅行」！賞千手觀音、珊瑚貝殼廟　1人就成行

營養師曝「3餐地雷菜單」增腸息肉風險！醫示警「1型態」易癌化

營區前出事！21歲女士官駕軍車碰撞機車　騎士多處骨傷

席惟倫「痛失摯愛」心碎發聲！　PO愛貓合照訴思念：夢裡見

瘋狂求愛盯梢！狂打電話、送內衣褲...彰化癡情男下場曝

許光漢才傳吃不飽　劉世芳「無預告」赴成功嶺視察

張國煒被指「唸英文不順」！ 釣出K董親回：我本來就是台灣死孩仔

快訊／NONO慘了！2被害女「畫出家中格局」　他急和律師咬耳朵

起床發現手被胖喵壓住　狂喊走開虎斑全程無視

生活熱門新聞

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

快訊／11號颱「摩羯」今晚生成　朝巴士海峽移動

摩羯估成中颱　明晚起變天

日遊客逛木柵動物園「感覺不用來」　網友反曝差別

快訊／16:26發生有感地震　預估震度3級以上

564萬YTR挺柯喊「政治迫害」　向民眾黨提1要求！

摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝

快訊／16:26花蓮近海規模5.5「極淺層地震」　最大震度4級

墾丁南灣「一排陽傘又冒出來」　他嘆：取締就是個笑話

要去羽田機場！他「錯跑到成田」急搭小黃　驚人帳單曝光

律師見「柯文哲無保裁定」：面臨2大挑戰

更多熱門

相關新聞

花蓮規模5.5地震「屬0403餘震」　氣象署：未來還會有

花蓮規模5.5地震「屬0403餘震」　氣象署：未來還會有

今（2日）下午4時26分花蓮縣近海發生芮氏規模5.5地震，深度23.9公里，屬於極淺層地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，此地震發生位置靠近0403主震，判斷屬於0403餘震，未來仍會有餘震發生，提醒民眾前往山區活動多留意。

輕颱摩羯生成黃偉哲要求做好防颱整備

輕颱摩羯生成黃偉哲要求做好防颱整備

摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝

摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝

摩羯來襲淹水　菲救災單位接2死10傷通報

摩羯來襲淹水　菲救災單位接2死10傷通報

摩羯將登陸菲律賓　宣布停課航班取消

摩羯將登陸菲律賓　宣布停課航班取消

關鍵字：

颱風摩羯氣象署外圍環流降雨

讀者迴響

熱門新聞

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

快訊／愷樂消失4年IG突曬「寶寶超音波照」：你好

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

快訊／00919每股配0.72元破紀錄　9／23除息

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面