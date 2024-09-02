摩羯「環流雨彈來襲」明起連下7天　一圖看降雨趨勢

▲受到颱風外圍環流影響，明晚起大台北、東半部等地區不定時有短暫陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導



輕颱「摩羯」今（2日）下午2時登陸呂宋島，中央氣象署預估，未來通過呂宋島北部進到南海，對台灣無直接影響，但明晚起受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，持續到周五，周六到下周一因低壓帶環境，降雨範圍較大。

氣象署資料顯示，摩羯以每小時17公里速度，向北北西進行。氣象署預報員林定宜說，摩羯目前位於鵝鑾鼻南南東方660公里海面上，未來將通過呂宋島北部、經巴士海峽到南海東沙島海面的機率較高，未來會再增強，暴風圈半徑也會擴大，對台灣沒有直接影響。

但林定宜表示，受到颱風外圍環流影響，台灣附近海面將有長浪出現，從明晚到後天東半部包括蘭嶼、綠島，周四到周日南部、東南部沿海及澎湖地區也會出現長浪情形，海邊活動要多留意。

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▲摩羯颱風預估未來將通過呂宋島北部、經巴士海峽進入南海。（圖／氣象署提供）

降雨方面，林定宜指出，今晚到明天白天晴到多雲，迎風面因水氣增加，基隆北海岸、東半部、恆春半島及中南部地區都有零星短暫陣雨，尤其中南部及恆春半島雨勢比較明顯，中南部及其他山區留意午後有局部短暫雷陣雨。

他說，明晚開始受到颱風外圍環流帶來的水氣，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，延續到周四。周五颱風離台灣較遠，南部、東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，中部以北午後有局部短暫雷陣雨。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，周六到下周一因台灣位於低壓帶環境，水氣較多，預估降雨範圍擴大，南部、東南部、澎湖、金門及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區午後有短暫雷陣雨。雖然摩羯沒進來台灣，但滿多地方都下雨，斷斷續續都有雨勢。

溫度方面，林定宜指出，明天高溫炎熱，各地32至36度，因東風沉降關係，新竹、苗栗可能有37度高溫。氣象署針對7縣市明日發布高溫資訊，新北市、新竹市、新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣，有連續36度高溫的機率。

此外，林定宜表示，周末以後台灣位在低壓帶環境，低壓帶當中有些熱帶系統可能會發展，但其位置跟強度、路徑充滿不確定性，氣象署持續觀察。

▲氣象署說明未來天氣重點。（圖／氣象署提供）