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近90度大轉彎！摩羯颱風將登陸菲律賓　宣布停課航班取消

▲▼ 今年第11號颱風摩羯。（圖／翻攝自PASAGA）

▲摩羯颱風目前正在菲律賓東側北上，預計未來路徑將接近90度大轉彎。（圖／翻攝自PASAGA）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓氣象局（PAGASA）表示，今年第11號颱風摩羯（菲律賓稱「鷹騰」，Enteng）2日已從馬尼拉首都圈和周邊省分東邊北上，預計2日下午或晚間將在呂宋島北部登陸。受到摩羯颱風影響，菲律賓航空、宿霧航空部分航班取消，首都圈地區學校停課。

彭博、菲律賓商報等報導，依據菲律賓氣象局2日上午8時發布的最新預測，摩羯颱風近中心最大風速每小時75公里，瞬間最大陣風每小時90公里，預計2日下午或晚間會在呂宋島伊莎貝拉省（Isabela）或卡加延省（Cagayan）登陸，並於3日凌晨大致轉為西北偏西方向，估將會有一段減速期，並在4日晚間至5日凌晨離開菲律賓責任區（PAR）。

摩羯颱風目前正在菲律賓東側北上，菲律賓預測，預計未來路徑將接近90度大轉彎。

因應摩羯颱風來襲，菲律賓首都圈地區公私立所有學校停課。馬尼拉國際機場管理機構也表示，由於天氣惡劣，菲律賓航空（Philippine Airlines）與宿霧航空（Cebu Air）部分國內線航班取消。

另據菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）提供的照片，北薩馬省出現淹水災情，救援人員使用橡皮艇把民眾疏散至地勢較高的地點。

▼ 菲律賓救援人員協助疏散居民。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 菲律賓救援人員把民眾疏散至地勢較高的地方。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 菲律賓救援人員把民眾疏散至地勢較高的地方。（圖／達志影像／美聯社）

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