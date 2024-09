近90度大轉彎！摩羯颱風將登陸菲律賓　宣布停課航班取消

▲摩羯颱風目前正在菲律賓東側北上,預計未來路徑將接近90度大轉彎。(圖/翻攝自PASAGA)

記者詹雅婷/綜合報導

菲律賓氣象局(PAGASA)表示,今年第11號颱風摩羯(菲律賓稱「鷹騰」,Enteng)2日已從馬尼拉首都圈和周邊省分東邊北上,預計2日下午或晚間將在呂宋島北部登陸。受到摩羯颱風影響,菲律賓航空、宿霧航空部分航班取消,首都圈地區學校停課。

彭博、菲律賓商報等報導,依據菲律賓氣象局2日上午8時發布的最新預測,摩羯颱風近中心最大風速每小時75公里,瞬間最大陣風每小時90公里,預計2日下午或晚間會在呂宋島伊莎貝拉省(Isabela)或卡加延省(Cagayan)登陸,並於3日凌晨大致轉為西北偏西方向,估將會有一段減速期,並在4日晚間至5日凌晨離開菲律賓責任區(PAR)。

TROPICAL CYCLONE BULLETIN NR. 8

Tropical Storm #EntengPH (YAGI)

Issued at 8:00 AM, 02 September 2024

Valid for broadcast until the next bulletin at 11:00 AM today.



“ENTENG” MAINTAINS ITS STRENGTH WHILE SLOWLY TURNING NORTH NORTHWESTWARDS OVER THE SEA EAST OF POLILLO ISLANDS… pic.twitter.com/7ph5lrT3Np