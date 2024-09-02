輕颱摩羯生成　黃偉哲要求市府團隊做好防颱整備

▲今年第11號颱風輕颱摩羯於1日晚間在菲律賓東方海面生成，影響台灣程度仍具有不確定性，市長黃偉哲要求市府團隊加強防颱整備及早因應，並提醒市民做好防颱準備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

依據中央氣象署預報顯示，今年第11號颱風輕颱摩羯於1日晚間在菲律賓東方海面生成，預測未來行經呂宋島北部至巴士海峽的機率較高，目前雖已轉西朝南海移動，但颱風動向及影響台灣程度仍具有不確定性，市長黃偉哲已要求市府團隊加強防颱整備及早因應，並提醒市民關注颱風動向，做好防颱準備。

市長黃偉哲表示，據預報情資研判，輕颱摩羯3日（週二）晚間至5日（週四）最接近台灣本島，中南部雲量增多，午後有雷陣雨發生的可能，6日（週五）至8日（週日）隨著颱風遠離，外圍環流及低壓帶將為南部帶來較明顯降雨，市府團隊不可輕忽，包含水利局、消防局、環保局、工務局等均應落實各項防颱整備工作。





秘書長兼災防辦主任方進呈指出，市府災防辦與民政局已於8月30日（週五）召開災害應變精進會議，邀集工務局、水利局、交通局、社會局、消防局、農業局及環保局與37區公所共同參與討論，以精進災害時縱向指揮及橫向聯繫等各項應變作業處理機制。

此外，市府團隊已加強防颱準備，對易積水地點進行清理，檢查排水系統是否通暢，確保車行地下道的抽水設備、抽水站、移動式抽水機和水閘門正常運行，以降低淹水風險。同時，要求加固路樹、招牌和圍籬，特別是大型廣告招牌、看板和工地圍籬，以防強風吹倒，影響交通和市民安全。