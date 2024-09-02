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摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明晚起至周五受颱風外圍環流影響，各地陸續出現降雨情形。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

摩羯颱風於昨晚生成，中央氣象署預估，明（3日）至後天颱風最接近台灣，未來路徑進入南海、朝西方向移動，對台灣直接影響機率低，但明晚起至周五受颱風外圍環流影響，東半部及大台北、北海岸有短暫陣雨，中南部留意午後雷陣雨。

氣象署技正謝佩芸指出，目前台灣南方、菲律賓及呂宋島一帶雲系相當多，摩羯颱風預計先偏西北方向移動，接近通過呂宋島之後，受北邊高壓導引氣流進入南海，往西移動到南海、廣東沿海，直接影響台灣機率低。

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謝佩芸表示，明、後天是摩羯颱風最接近台灣，其外圍環流將影響台灣天氣，周三颱風進入南海稍微增強，離台灣越來越遠，但進入南海帶來外圍環流帶來水氣的影響。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲今日各地高溫炎熱 。（圖／氣象署提供）

謝佩芸指出，今日天氣相當炎熱，各地普遍32到36度，其中大台北及桃竹地區容易有機會出現37度以上的高溫，外出慎防中暑，周四前注意颱風外圍環流沉降作用帶來高溫，北部地區都要留意高溫現象。

降雨方面，謝佩芸說，今天到明天白天晴到多雲為主，中南部及山區有午後雷雨，尤其嘉義以南有局部較大雨勢。今晚到明天清晨，零星外圍雲系接近，基隆北海岸、東半部及中南部沿海可能有零星局部降雨，但降雨時間不長。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

她說，明天下半天開始，隨著颱風外圍接近，東南部及恆春半島有短暫陣雨；明晚到周五受到颱風外圍環流影響，東半部及大台北、北海岸都可能有間歇性短暫陣雨出現，中南部降雨也較明顯。

謝佩芸表示，颱風進入南海之後，水氣持續帶到台灣附近，周五南部地區午後有斷斷續續雷陣雨出現。周末進入低壓區環境，水氣較多，南部及東南部短暫陣雨，其他地區留意午後雷陣雨。

▲▼摩羯颱風。（圖／氣象署）

▲颱風上午最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

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