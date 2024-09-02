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推廣高爾夫運動觀光　黃偉哲邀韓籍球手徐秀娟來台南體驗遊程

▲台南市政府2日在永華市政中心舉行成果發表會，由副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，現場特別邀請韓籍名氣球手徐秀娟一起參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府2日在永華市政中心舉行成果發表會，由副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，現場特別邀請韓籍名氣球手徐秀娟一起參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府攜手教育部體育署推動發展地方特色運動觀光，於7月至9月期間推出「台南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，以高爾夫運動觀光為主題，透過與旅行社合作上架方式，致力拓展台南城市運動觀光新客群。

市府2日在永華市政中心舉行成果發表會，由副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，並宣布在球場與業者的通力合作下，已達成第四季入境擊球人次5000人的目標訂購量，今日現場也特別邀請韓籍名氣球手徐秀娟一起參與，期待徐秀娟透過專業球手社群分享，吸引韓國等海外球友選擇至台南打球旅遊，讓台南運動觀光城市品牌形象打入國際市場。市議員陳怡珍與Ingay Tali穎艾達利也到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，相當高興徐秀娟球手第一次的台灣高爾夫觀光體驗就獻給台南，台南市觀光推廣不僅有文化、美食與科技的魅力，其中戶外運動觀光也是市府長期致力推動的主題項目，高爾夫運動觀光更是重點推廣之一。而目前台南市主要的入境擊球國家為韓國，為讓更多韓國遊客認識台南球場，特別邀請韓國專業高爾夫選手徐秀娟親自體驗台南五處球場的特色，期待徐秀娟球手透過個人社群分享來強化介紹台南市球場，向韓國朋友分享台南高爾夫遊程的魅力，介紹台南市球場特色，一起邀請韓國旅客來台南打球。

副市長葉澤山表示，台南擁有五座高球場，各有各的特色優勢，周邊更有多元景點，適合發展高爾夫運動旅遊活動，此外，在國際推廣上，台南擁有具國際賽事規格的球場，具有國際接待水準，價格也相較其他國家實惠，冬季晴暖，且距離高雄小港機場不到一小時車程，交通相對便利，因此每年11月至3月為韓國旅客來擊球的旺季，並相信透過徐秀娟球手在高爾夫球方面的專業知識和經驗，一定能吸引更多海內外人次來台南體驗高爾夫運動旅遊活動。

韓國高爾夫選手徐秀娟表示，台南是她初次來台到訪的首座城市，行程中處處驚喜，過去冬天大多選擇泰國或越南等東南亞國家，而透過這次合作發現台南與韓國之間交通便利且具價格上的優勢，因此她也承諾返國後，一定大力向親朋好友粉絲觀眾推薦至台南體驗擊球，此外，她也分享由於大部分的海外擊球行程，皆都安排整日擊球，因此在飯店的選擇上，會優先考量以舒適與高品質為主，像是此次入住的南科贊美酒店及大員假日皇冠酒店，都具備一定程度的水準與特色，不僅能滿足擊球結束後對當地美食的渴望，還提供了按摩體驗等舒壓行程。

▲台南市政府2日在永華市政中心舉行成果發表會，由副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，現場特別邀請韓籍名氣球手徐秀娟一起參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光旅遊局表示，此次計畫透過以國內團客、散客與國際團客的需求，分別進行相關遊程設計，國旅與五福旅遊高爾夫球部合作，結合五大球場與周邊景點規劃精彩遊程，且提供客製化服務，而在國際入境旅客的部分，則以韓國為目標市場，除深耕韓國高爾夫市場多年的國慶旅行社合作推動外，在KKday網路平台藉由配合遊程上架的方式，方便自由行旅客做訂購選擇；此外，市府為開發其他國家市場，亦分別與新加坡、香港及日本旅行社合作推廣，期望可以吸引更多國際旅客選擇來台南擊球、品嚐美食與參觀景點。

觀光旅遊局指出，相當歡迎對台南高爾夫球行程有興趣的民眾，至台南旅遊網搜尋活動專區參考建議遊程及專案訂購方案，此外，前100名透過合作通路訂購專案的顧客，還可額外獲贈虎頭埤入園門票與電動船遊湖體驗，另外，並鼓勵大家多多使用教育部體育署推出的動滋券，來台南不僅能享受美食，還可以體驗精彩的高爾夫之旅。

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