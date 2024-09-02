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大陸 大陸焦點 特派現場

華為發布會再次「撞期蘋果」　陸網嗨：三折手機閃擊iPhone

▲▼華為發布會撞期蘋果。（圖／翻攝自微博）

▲華為、蘋果發布會皆選在9月10日。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

華為終端2日在官微宣布，將於9月10日14點30分正式舉行新品發表會。值得注意的是，蘋果此前也剛剛公佈了，秋季新品發表會的時間「北京時間9月10日凌晨1點」。華為創辦人余承東發文表示，「華為巔峰之作，敬請期待！」讓陸網激動不已。

據《證券時報》報導，華為終端文中寫道，「非凡之作，時刻高光。9月10日14：30，華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發布會，敬請期待！」

▲▼華為新品發布會再次撞檔蘋果。（圖／翻攝自微博）

▲余承東發文。（圖／翻攝自微博）

余承東則轉發並寫下，「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了！這是別人想到但做不到的劃時代產品，5年的堅持與投入，我們將科幻變成了現實。」

余承東曾在「與輝同行」的直播中透露，華為下一代折疊屏歷經5年研發，即將面世，「下一代的折疊屏，別人都能想得到，但做不出來，我們已經想了五年了，終於可能快要出來了。」

報導指出，今年以來，關於華為將推出「三折疊螢幕手機」的消息不斷。先前有報導稱，華為對於三折疊螢幕手機，已經開始了大舉備貨。

▲iPhone16傳出新爆料。（圖／IT之家）

▲蘋果秋季發布會將帶來iPhone16系列。（圖／IT之家）

蘋果早在8月底就宣布，9月10日將舉行秋季發布會，會中將推出，具備AI功能的「iPhone 16系列、AirPods 4、Apple Watch Series 10」等新款產品。而華為則是今日公布，與蘋果選在同一天。華為與蘋果發布會撞期並非第一次，在今年5月7日也辦在同一天過。

相關消息一出，引起陸網熱議，「希望這兩家這次撞，能帶來點有意思的東西」、「三折手機閃擊iPhone 吧」、「和蘋果發表會是一天，華為來硬的」、「思想支持華為，行動支持蘋果」、「華為可能將帶來三折手機，相比之下，iPhone 16系列確實顯得不夠看」、「狙擊蘋果，蘋果發表會沒什麼期待的了」、「也就華為能硬剛蘋果了，別家來都不行」。

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