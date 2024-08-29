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配件商上市前爆料iPhone16「新色曝光」　超準確爆料粉絲敲碗快出

記者蘇晟彥／綜合報導

歷經風風火火的大爆料時代後，蘋果終於在近日宣佈秋季發表會，也就是大家所熟知的iPhone系列發表會將在台灣時間9 月10日凌晨舉辦，而綜合爆料顯示，今年藍色將會暫時退場，以「古銅色」作為代打上陣。但近日配件商imos搶先曝光鈦金色」鏡頭貼，暗指今年新色將不會是古銅色，讓不少粉絲驚訝，「上市前還能反轉再反轉嗎？」

▼配件商曝光今年新色將會是「鈦金色」而不是古銅色。（圖／翻攝自imos）

▲▼ 。（圖／imos）

時間接近發表會前2週，各大配件商也早就摩拳擦掌，等待上市後立刻更新配件等待消費者上門，而配件商imos 28日晚間在粉專上公開兩鏡頭貼的實機照片，並詢問粉絲「今年你／妳怎麼選？」而曝光的兩的顏色就是鈦金色及鈦原色。

除了每年都會推出的黑、白、原色三色外，今年外界都紛紛爆料會以古銅色作為主打，取代藍色正式上場，而接近發表會前夕，這次又開始在「金色」、「古銅色」兩個色系做猜測，但根據往年的爆料準確率，imos往年都有一定的可信度，而這次連產品的實體照都推出，再加上邀請函以「it's glow time」作為號招，讓不少粉絲堅信這次會推出較為繽紛的顏色。

蘋果秋季發表會將於台灣時間 10日凌晨1點隆重揭曉。

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