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蘋果11款產品「停產絕版」！新舊機交棒　零售通路將優惠出清

▲隨著iPhone 16系列手機上市，蘋果將僅留下iPhone 14、iPhone 15與iPhone 15 Plus繼續「降價販售」。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果公司（Apple）即將在台灣時間9月10日登場，屆時將看到具備AI功能的iPhone 16系列、AirPods 4、Apple Watch Series 10等新款產品，這也意味著，將有11款蘋果舊產品面臨停產，屆時將無法在蘋果門市購買。

根據9to5mac推測，隨著iPhone 16系列手機上市，接下來包括iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14 Plus、iPhone 13皆會停產，僅留下iPhone 14、iPhone 15與iPhone 15 Plus繼續「降價販售」。

另外也有其他產品即將走入歷史，蘋果手錶系列如Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2及Apple Watch SE 2；無線藍牙耳機系列AirPods 2、AirPods 3；iPad系列如iPad 10、iPad mini 6，皆會被新品取代而停產。

▲蘋果手錶系列如Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2及Apple Watch SE 2，皆會被新品取代而停產。（圖／達志影像／美聯社）

報導進一步分析，蘋果公司在新款旗艦iPhone推出一年後就會停止銷售，主要是因為新舊款旗艦手機之間非常相似，蘋果希望以入門級iPhone吸引「省錢小資族」的新用戶，因此，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將有可能是最後一款配有6.1吋、6.7吋螢幕尺寸的iPhone Pro系列，而之後的iPhone 16 Pro將會搭載更大的螢幕。

蘋果首款入門級大螢幕iPhone，就是iPhone 14 Plus，重新定義Plus並用來取代iPhone mini系列的市場，特色是擁有與iPhone Pro Max一樣大小的6.7吋螢幕及電池容量，價格卻非常親民。根據去年經驗來看，蘋果繼續販售iPhone 13、但停產iPhone 13 mini，有可能也會先停產iPhone 14 Plus而延續iPhone 14市場。

蘋果今年將更新「3大系列」手錶，因此Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2及Apple Watch SE 2將停產；耳機方面，蘋果即將推出AirPods 4「雙版本」，要來取代AirPods 2及AirPods 3。此外，蘋果也會發表全新的iPad 11、iPad mini 7，更有可能支持蘋果AI模型「Apple Intelligence」，因此iPad 10及iPad mini 6都會停產。

不論如何，在今年蘋果發表會之後，將會看到蘋果門市「新舊款交棒」，而零售通路也將以非常優惠的價格出清舊款產品，屆時想要換機的消費者可以參考留意。

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