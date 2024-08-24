台灣「最新暢銷手機」排行出爐！　前20款機型一次看

▲受到iPhone 16發表前夕市場觀望影響，iPhone 15系列銷售放緩。（圖／傑昇通訊提供）

圖、文／CTWANT

根據市調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，7月手機市場整體銷售量逾39.4萬支，較上月略減7千多隻，總銷售量小跌2%，總銷售額則下降4%，市場逐步回歸基本面；傑昇通信指出，從熱銷單機來看，受到iPhone 16新機預測消息不斷發酵，導致多款 iPhone 15機型銷售排名與前月相比變動幅度不大，三星Galaxy A55（8GB/256GB）持續鞏固台灣最暢銷手機地位，而最受果粉青睞的iPhone則是iPhone 15（128GB）蟬聯。

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▲2024年7月手機熱銷榜單排行。（圖／傑昇通訊提供）

隨著蘋果9月新產品發布會的臨近，市場對於新款iPhone 16的期待不斷升溫，特別是搭載AI功能，更引發廣泛關注。傑昇通信分析，受惠於市場對蘋果新機銷售前景的樂觀預期，市場已上調新機備貨量，儘管新機的規格升級倍受矚目，然而消費者對價格的敏感度同樣不可忽視，再加上蘋果AI功能預計在10月版本更新後才會正式推送，也就是iPhone 16在上市初期恐無法立即啟用AI功能，種種不確定因素存在，進一步影響消費者的購買決策，特別是可能因價格考量而選擇前代的iPhone 15系列。

進一步觀察7月手機銷售數據，傑昇通信發現，隨著iPhone 16新機發布的時間逐漸逼近，市場上的觀望情緒愈發明顯，導致蘋果本月的銷量和銷售額雙雙下滑約一成；儘管蘋果仍在7月的手機銷售榜中占據8個名次，但除了iPhone 15（128GB）穩居榜眼，其餘機型的排名幾乎沒有顯著變動。值得注意的是，iPhone 15 Pro（128GB）和iPhone 15 Plus（256GB）分別取得5%和2%的銷量增長，但整體上蘋果的銷售成績仍面臨壓力。

此外，儘管iPhone 13（128GB）本月銷量下滑17%，但其排名依然穩居第二十名，顯示市場對舊機型的需求依然強勁；針對果粉關心的iPhone 15系列價格調整空間，傑昇通信坦言，果粉對新機有所期待而出現觀望心態，或多或少影響買氣，而因部分規格和顏色的機型出現缺貨，導致銷售表現不如預期，價格也難以如果粉期待般下降，甚至部分型號價格出現回漲。

本月三星仍以中階至入門的A系列最受消費者歡迎，以三星Galaxy A55（8GB/256GB）蟬聯全台冠軍寶座，超越多款iPhone機型，傑昇通信觀察，可能受惠於暑期換機的需求，單機銷量甚至比排名第2的iPhone 15（128GB）多出超過一萬台；另外，Galaxy S24+（12GB/256GB）則是與上個月相比有極大進步，由六月的16名上升至12名。而三星機王Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB）持續領跑，是該型號上市第六個月連莊最暢銷安卓旗艦機型。

值得一提的是，傑昇通信發現暑期期間，部分中階和入門手機的價格調整至消費者更能接受的甜蜜點，使得這些機型重新回到銷售榜單前列。比如，vivo V30（12GB/512GB）從6月的第23名上升至第17名；除了蘋果和三星，陸系品牌也在7月手機銷售榜單中表現搶眼，像是紅米13C（4GB/128GB）以第4名的成績嶄露頭角，以及在6月推出的OPPO Reno12 Pro（12GB/512GB），作為一款售價17,990元的新機，首次進榜便拿下第16名，表現可圈可點。

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