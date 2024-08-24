　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣「最新暢銷手機」排行出爐！　前20款機型一次看

7月賣39.4萬支手機小跌2%　「這款陸系品牌」賣贏iPhone 15 Pro

▲受到iPhone 16發表前夕市場觀望影響，iPhone 15系列銷售放緩。（圖／傑昇通訊提供）

圖、文／CTWANT

根據市調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，7月手機市場整體銷售量逾39.4萬支，較上月略減7千多隻，總銷售量小跌2%，總銷售額則下降4%，市場逐步回歸基本面；傑昇通信指出，從熱銷單機來看，受到iPhone 16新機預測消息不斷發酵，導致多款 iPhone 15機型銷售排名與前月相比變動幅度不大，三星Galaxy A55（8GB/256GB）持續鞏固台灣最暢銷手機地位，而最受果粉青睞的iPhone則是iPhone 15（128GB）蟬聯。

7月賣39.4萬支手機小跌2%　「這款陸系品牌」賣贏iPhone 15 Pro

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2024年7月手機熱銷榜單排行。（圖／傑昇通訊提供）

隨著蘋果9月新產品發布會的臨近，市場對於新款iPhone 16的期待不斷升溫，特別是搭載AI功能，更引發廣泛關注。傑昇通信分析，受惠於市場對蘋果新機銷售前景的樂觀預期，市場已上調新機備貨量，儘管新機的規格升級倍受矚目，然而消費者對價格的敏感度同樣不可忽視，再加上蘋果AI功能預計在10月版本更新後才會正式推送，也就是iPhone 16在上市初期恐無法立即啟用AI功能，種種不確定因素存在，進一步影響消費者的購買決策，特別是可能因價格考量而選擇前代的iPhone 15系列。

進一步觀察7月手機銷售數據，傑昇通信發現，隨著iPhone 16新機發布的時間逐漸逼近，市場上的觀望情緒愈發明顯，導致蘋果本月的銷量和銷售額雙雙下滑約一成；儘管蘋果仍在7月的手機銷售榜中占據8個名次，但除了iPhone 15（128GB）穩居榜眼，其餘機型的排名幾乎沒有顯著變動。值得注意的是，iPhone 15 Pro（128GB）和iPhone 15 Plus（256GB）分別取得5%和2%的銷量增長，但整體上蘋果的銷售成績仍面臨壓力。

此外，儘管iPhone 13（128GB）本月銷量下滑17%，但其排名依然穩居第二十名，顯示市場對舊機型的需求依然強勁；針對果粉關心的iPhone 15系列價格調整空間，傑昇通信坦言，果粉對新機有所期待而出現觀望心態，或多或少影響買氣，而因部分規格和顏色的機型出現缺貨，導致銷售表現不如預期，價格也難以如果粉期待般下降，甚至部分型號價格出現回漲。

本月三星仍以中階至入門的A系列最受消費者歡迎，以三星Galaxy A55（8GB/256GB）蟬聯全台冠軍寶座，超越多款iPhone機型，傑昇通信觀察，可能受惠於暑期換機的需求，單機銷量甚至比排名第2的iPhone 15（128GB）多出超過一萬台；另外，Galaxy S24+（12GB/256GB）則是與上個月相比有極大進步，由六月的16名上升至12名。而三星機王Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB）持續領跑，是該型號上市第六個月連莊最暢銷安卓旗艦機型。

值得一提的是，傑昇通信發現暑期期間，部分中階和入門手機的價格調整至消費者更能接受的甜蜜點，使得這些機型重新回到銷售榜單前列。比如，vivo V30（12GB/512GB）從6月的第23名上升至第17名；除了蘋果和三星，陸系品牌也在7月手機銷售榜單中表現搶眼，像是紅米13C（4GB/128GB）以第4名的成績嶄露頭角，以及在6月推出的OPPO Reno12 Pro（12GB/512GB），作為一款售價17,990元的新機，首次進榜便拿下第16名，表現可圈可點。

延伸閱讀
高齡一起備孕！閨蜜順產竟勸別生了「妳生不出來正常」　尪回1句話帥炸
請育嬰假半年「主任變櫃台」　熬9年一場空她崩潰：好後悔生小孩
婆婆要媳婦孝順！公公忌日「獨自煮一桌菜」她卻沒得吃　1招反擊

ET快訊
快訊／16縣市大雨特報！　下到入夜
追不到就砍死她　死囚王鴻偉道歉：有悔改！聲請再審20度失敗
峮峮「最後一場洲際」爆引退傳聞！　她大哭：這麼希望我退出嗎
小賈斯汀辣妻生了！ 　曬兒子腳丫「名字曝光」
神劇本！大谷翔平生涯首發「再見滿貫砲」　被隊友潑水慶祝
沖繩好市多開幕　上千人夜排畫面曝
快訊／大谷翔平再見滿貫砲！　史上最速「40轟、40盜」
快訊／周天成進軍日本賽決賽！
捷運站「30歲女遭男持刀痛毆」　店員路人合力制服

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈來了「16縣市大雨特報」　下到入夜

福島核廢水入海周年　綠盟：核災進行式「排放量逾5.4萬立方公尺」

台北101超市「水果區賣1物」　他驚：活60年沒看過！都當廚餘

墾丁觀光「剩陸客能救？」　大票曝殘酷事實：一堆去日本了

台灣「最新暢銷手機」排行出爐！　前20款機型一次看

快訊／116處全修復！阿里山林鐵本線8／31復駛　26日開放訂票

新手媽「狂曬嫩嬰照」她喊煩！　網吵翻：為何要一直給我看

買機車「送大鎖」真的會用到？　網點名另1物更實用

台灣有望成亞洲唯一「豬瘟非疫國」　農業部已向WOAH遞件申請

龍年效應失靈？產婦聽「嬰兒室只2嬰」愣：以為生育率低都騙人

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

奴才裝上開門縫神器　賓士貓興奮狂跳用手撥

中信金搶親新光金聘金曝光　每股14.55元！目標一次買51％

長輩們說找伴侶別太帥　她翻祖母結婚照超問號

女兒揭「爸嫂通姦」竟遭下符報復！乩童用「金鋼杵」降魔卻是性侵騙局｜鬼月特輯！茅山正道教郭定陸老師@user-gz7sf5jh1q｜《我在案發現場》

長榮班機遭雷擊畫面曝！　天空「白光一閃」尾翼被擊中

4451萬養內鬼林明佐！洗錢基地曝光　車庫停賓利...3200萬名錶吸睛

快訊／雨彈來了「16縣市大雨特報」　下到入夜

福島核廢水入海周年　綠盟：核災進行式「排放量逾5.4萬立方公尺」

台北101超市「水果區賣1物」　他驚：活60年沒看過！都當廚餘

墾丁觀光「剩陸客能救？」　大票曝殘酷事實：一堆去日本了

台灣「最新暢銷手機」排行出爐！　前20款機型一次看

快訊／116處全修復！阿里山林鐵本線8／31復駛　26日開放訂票

新手媽「狂曬嫩嬰照」她喊煩！　網吵翻：為何要一直給我看

買機車「送大鎖」真的會用到？　網點名另1物更實用

台灣有望成亞洲唯一「豬瘟非疫國」　農業部已向WOAH遞件申請

龍年效應失靈？產婦聽「嬰兒室只2嬰」愣：以為生育率低都騙人

快訊／雨彈來了「16縣市大雨特報」　下到入夜

最悶騷的三大星座！TOP 1舉止大方得宜　私底下根本瘋子

支持盧秀燕選黨主席？　許淑華：她能力是絕對有的

福島核廢水入海周年　綠盟：核災進行式「排放量逾5.4萬立方公尺」

賈永婕哭哭！剛證實接任101董座「出門遇突發狀況」：難怪累屎

蔡英文悼詩人醫師曾貴海　「謝謝他念茲在茲、將自己奉獻台灣」

科技主管「飯店大廳尿尿」被開除　真相逆轉？他怒告求償4772萬

會計小資女賣F1假票騙1600　帳戶被凍結...白目轄扯：不然還她錢

高溫熱炸！7~9月結石高峰「病患增5倍」　醫揭原因：注意水分補充

女被騙1600萬急報警！神勇「吊嘎仔阿北」逮人　原來是派出所長

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

生活熱門新聞

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

「台灣最強Buffet」紅到國外！一致給好評

同學在夜市賣滷味！他一聽實際收入嚇傻

H級辣模無罩買串燒　自曝驚見母湯1幕

在國外如何辨識台灣人？　網友解答「3物品」立刻認出：不會錯

南灣陽傘亂象已改善 官方臉書影片自打臉

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

育嬰請半年！「主任變站櫃台」好後悔生小孩

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！一群人奔跑搶買畫面曝

LINE都釘選誰？一排默契秒回「1群組」笑了

林志玲：為什麼在他生命下墜時沒人拉他一把？

台灣兩個世界！「1地方超涼」冷氣無法關

每次存到錢就有意外支出？7千人有感

凶宅「1天1萬」徵勇者入住！媒體人曝秘辛

更多熱門

相關新聞

聯準會鮑爾發出強烈降息訊號　市場押注超過1 碼

聯準會鮑爾發出強烈降息訊號　市場押注超過1 碼

聯準會 （Fed）主席鮑爾 （Jerome Powell） 幾乎確認降息即將到來，市場迅速將注意力轉向降息的時間和幅度。市場認為如果 9 月 6 日發布的 8 月就業報告再次證明 7 月的數據弱於預期，那麼Fed 在 9 月 17 日會議上進行更大幅度降息的可能性將會增加。

多人控《黑神話：悟空》抄襲！遊戲方冷處理

多人控《黑神話：悟空》抄襲！遊戲方冷處理

鴻海劉揚偉：若印度iPhone良率只有50%早就撤了

鴻海劉揚偉：若印度iPhone良率只有50%早就撤了

iPhone鍵盤找不到「÷」？網曝1招更快打出

iPhone鍵盤找不到「÷」？網曝1招更快打出

全紅嬋被直擊「買iPhone」…遭酸民噴不愛國

全紅嬋被直擊「買iPhone」…遭酸民噴不愛國

關鍵字：

手機iPhone三星銷售市場

讀者迴響

熱門新聞

國道警侵犯少年還拍片！父母怒求償2百萬

快訊／雲林深夜殺人案！3人遭砍傷

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

大愛戲已婚男星「認了出軌」！遭爆6線索追殺1天

「台灣最強Buffet」紅到國外！一致給好評

墾丁大街「櫛瓜6片」價格嚇壞YTR儒哥

美董座成悍警小三！年薪2千萬煮晚餐被賞金條

許光漢入伍5天「一堆女兵偷看」！軍方強硬開鍘

BMW逼車害死5歲童！　惡駕駛起底竟是企業前董座

90後女產6女！她面容蒼老淚：我要封肚

女兒快要出生了⋯　《新西遊記》35歲製作人下班遇死劫「當場身亡」

同學在夜市賣滷味！他一聽實際收入嚇傻

淡水交通晚間狂塞4小時　原因曝光

林明佐同居最美女董　涉貪4451萬

前夫爆：夏黃廉盈偷走小孩多年紅包錢

更多

最夯影音

更多

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

奴才裝上開門縫神器　賓士貓興奮狂跳用手撥

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面