曝北檢被迫提早辦案　郭正亮要柯文哲少說話：變數就在「這3人」

▲柯文哲無保請回。（圖／記者陳以昇、徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

北檢偵辦京華城弊案，前台北市長柯文哲，2日凌晨裁定無保請回，前副市長彭振聲羈押禁見。對此，前立委郭正亮表示，北檢這次真的「急就章」辦案，主要就是應曉薇與沈慶京可能偷跑，所以被迫啟動辦案，「原本應該沒有要那麼早辦，聽到時間點是9月5日」，但也不能說沒有成果，成功押下彭振聲、應曉薇和沈慶京三人，而案件變數就在這3人，看後續會不會說出新事證。他也建議，柯文哲別講太多話，等到確定不再抗告，才是安全。

郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，昨天北院裁定是認為，北檢沒有提供「柯文哲知情」的證據，也沒有查到不明金流；彭振聲不太一樣，不僅有金流，他太太應訊時對金流的證詞，也不被採信，而且彭更是職務上直接有權力的人。

郭正亮表示，因此北院要認定羈押，從「職務權力」彭振聲跑不掉，而柯文哲的「實質影響力」，必須要有證據證明，但北檢卻沒有提供這方面證據，包括金流、介入決策都提不出來。

郭正亮認為，估計北檢昨晚應該氣死了、睡不著，但也不要低估北檢，現在一定正在想該怎麼提出抗告。當初鄭文燦也是交保，而柯文哲完全沒有證據只能無保請回，最後鄭文燦明顯收了500萬，經過兩次拉鋸還是被羈押，所以接下來就看北檢如何提出新事證。

而從這個角度看，郭正亮指北檢這次真的是「急就章」辦案，主要原因就是應曉薇與沈慶京可能要偷跑，所以北檢被迫啟動辦案，「原本應該沒有要那麼早辦，聽到的時間點是9月5日」，連北市都委會執行秘書邵琇珮還沒約談，就列入關鍵共犯，真的太離譜，可以看出急就章到什麼程度。



然而郭正亮強調，也不能說沒有成果，因為成功押下彭振聲、應曉薇和沈慶京三人，後續就可以「有文章可做」，羈押的待遇很不好、很不舒服，而這些老人家會不會又講了些什麼。所以案件變數就在這3個人，就看他們會不會說出新事證，讓北檢能提供新說詞。

另外，郭正亮說，看完柯文哲無保請回後的2分鐘談話，就法律層面，建議柯文哲話不要講太多，北檢一定會透過講的話對付他，根本不需要多說話，因為案件還沒結束，要等到確定不再抗告，才是安全。

最後，郭正亮強調，北檢目前在柯文哲帳戶上查不到不明金流，而外傳的陳佩琪170萬不明金流又能怎麼樣，對柯文哲夫婦也是合理的收入金額。所以北檢應該會從木可的資金流向及捐款一筆一筆去追，找出誰與沈慶京有關係，但追到現在都沒有結果。

▼京華城案，應曉薇、沈慶京、吳順民3人收押禁見。（合成圖／記者黃克祥、劉昌松攝）

▼前台北市副市長彭振聲遭羈押禁見。（圖／記者陳家豪攝）