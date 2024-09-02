蕭旭岑稱國民黨只能靠藍白合　「司法追殺馬英九和柯文哲很像」

▲蕭旭岑認為，國民黨除了藍白合別無選擇了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北地院今（2日）凌晨裁定民眾黨主席柯文哲無保請回後，便與夫人陳佩琪直奔白委黃珊珊家休息。曾多次勸柯文哲要切割黃珊珊的馬英九基金會執行長蕭旭岑對此感嘆，小心「人講講不聽，鬼牽牽著走！」並分析，賴清德總統上任以來的所作所為，意在拆解國會多數，在任內完成中華民國台獨化，因此在野只有合作才能擋下來，「除了藍白合，別無選擇」。

蕭旭岑今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪時提到，前總統馬英九當年被司法追殺的軌跡，和現在的柯文哲很像，都是先爆料給特定週刊，塑造貪污、有罪的氛圍，接著再由檢察長親自開專案會議，一定要把他辦倒；最後就是疲勞偵訊，馬英九那時候站了14小時，而柯文哲搞了69小時。

蕭旭岑表示，民進黨執政當局要追殺在野黨重要人士，從當年的馬英九到現在的柯文哲，看到同樣的軌跡，從洩密到三中案，馬英九所有的案子都無罪，但是所有辦過他的檢察官都升官，這就是為什麼現在的檢察官要辦柯文哲，因為一定會升官。

蕭旭岑同時也感嘆，從藍白不合到政治獻金案等，柯文哲始終無法處理黃珊珊，到現在還如此信任她，真的不曉得怎麼回事，柯被無保請回後竟然不是返家，卻先直奔黃珊珊住家討論事情，「人講講不聽，鬼牽牽著走！」

蕭旭岑認為，執政當局追殺柯文哲，民眾黨的支持者一定不能接受民眾黨立委去和民進黨立委合作，國民黨要思考的是，立法院合作能否延伸至2026、2028，這需要一個機制，而國民黨這次展現維持在野合作的格局，沒有口出惡言、落井下石，接下來藍白應進步討論政治合作。

蕭旭岑再次強調，從今年總統大選即證明，藍白沒有合，賴清德一定躺著當選，很多黨內同志說要靠自己，政治是需要務實看待，實力夠當然能靠自己，實力不夠則要和盟友合作，在立院多數是政治現實，不合作對得起反對民進黨繼續執政的六成民意嗎？這不是選擇題，而是順應民意。

「除了藍白合，別無選擇！」蕭旭岑痛批，賴清德的所作所為，就是要拆解國會多數，要在他任內完成中華民國台獨化，在野只有合作才能擋下來。國民黨的同志不要再說自立自強、挺著胸膛倒下去這種很荒謬的言論，只有在野合作、正視現實，才能對抗這樣不公不義的執政黨。

