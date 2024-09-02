打臉柯文哲不知容積率840%！　顏若芳曝2證據：會被滿嘴謊言害死

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）



記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭調查，2日凌晨裁定無保請回，柯也透露，直到今年3、4月鬧上媒體時，才第一次知道京華城容積率840%。對此，民進黨台北市議員顏若芳表示，這個說法有兩個疑點，第一「苗博雅2021年就曾當面質詢，市府也證實自創容積獎勵」、第二「柯文哲2020年親自簽核」。她批評，柯文哲對議員質詢當耳邊風、市長章亂蓋還不知情，幸好沒當選總統，撒了一個謊，就要用更多謊言掩飾，最後會被滿嘴謊言害死。

顏若芳表示，柯文哲跟法官說，今年三、四月才第一次知道京華城容積率是840%，但有兩個疑點。

第一，顏若芳指出，2021年11月，苗博雅議員就曾質詢柯文哲，提醒北市府給了京華城20%的獎勵容積，而北市府也在同月18日回覆議員質詢，證實自創容積獎勵一事。議員都當面跟柯文哲講了，還敢說不知道？

▼顏若芳貼出質詢紀錄，打臉柯文哲今年才知情京華城容積率一事。（圖／翻攝自Facebook／顏若芳，點圖放大）

第二，顏若芳再指，2020年11月，柯文哲還以市長章親自簽核京華城都市計畫公展，其中就有京華城的自創容積獎勵內容。柯文哲章都蓋了，還敢說不知道？

▼顏若芳貼出柯文哲親自簽核紀錄，打臉柯文哲今年才知情京華城容積率一事。（圖／翻攝自Facebook／顏若芳，點圖放大）

顏若芳說，柯文哲當台北市長，對議員質詢不屑一顧還當耳邊風、市長章還能亂蓋卻不知情，不就幸好沒當選總統？到時候簽了什麼喪權辱國的條約都說不知道？

顏若芳認為，柯文哲之所以敢對法官說謊，就是在鑽法律漏洞，因為柯文哲在本案是被告身分，除非就其他被告的犯罪事實作證，否則不用「具結」，也就是說，就算對法官說謊，也不用擔負刑責。

顏若芳批評，阿北用這種卑劣手段，騙騙連集遊法、圖利罪都搞不清楚的館長還可以，但騙了法官還敢四處聲張，真的是有夠不要臉。

最後，顏若芳強調，撒了一個謊，就要用更多謊言來掩飾，但這絕對禁不起法律考驗、更騙不過整個社會，柯文哲最後會被自己的滿嘴謊言害死。

▼民進黨台北市議員顏若芳。（圖／記者周宸亘攝）